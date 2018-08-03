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MHRS hastane randevu alma telefonu kaç-ücretli mi?

MHRS hastane randevu alma telefonu kaç-ücretli mi?

MHRS sistemi üzerinden hastane randevusu alabilirsiniz. İnternetten hastane randevusu alıp iptal edebileceğinizi gibi alo 182 telefonunu arayarak da hastane randevusunu talep edebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 17:00 - Güncelleme: 03-08-2018 16:00

ALO 182 hastane randevu telefonu ile randevunuzu alabilirsiniz, MHRS Hastane randevu almak için telefon ettiğinizde yakınlarınız için de randevu alabiliyorsunuz. Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır. 

Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir. Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir. Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir. Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

MHRS sisteminde veya telefonla randevu iptali de yapılabilir. : 182 hastane randevu sistemini arayarak aynı şekilde randevunuzu iptal ettirebilirsiniz. 

ALO 182 MHRS RANDEVU EN ERKEN NE ZAMANA RANDEVU ALABİLİRİM: Aradığınız tarihten itibaren en erken 1 gün sonrası için randevu alabilirsiniz. Dilerseniz 15 gün sonrasına kadar herhangi bir güne randevu talep edebilirsiniz.

ALO 182 MHRS'DEN KAÇ RANDEVU ALABİLİRİM, YAKINLARIM İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM: Kendinize ve yakınlarınıza her aramada en fazla dört randevu alabilirsiniz. Aynı güne kendinize farklı polikliniklerden en fazla iki randevu alabilirsiniz.

ALO 182 MHRS RANDEVU HATTI ÜCRETLİ Mİ: ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182' yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibaren dakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

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