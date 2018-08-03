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MHRS hastane randevu alma saati var mı sistem girişi

MHRS hastane randevu alma saati var mı sistem girişi

MHRS hastane randevu alma sayfası hergün binlerce vatandaş tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Online hastane randevu alma sistemi olan MHRS randevu sistemi adresi nedir, alınan hastane randevusu nasıl iptal edilir ve hastane randevu telefonu ne sorularının tüm yanıtı detaylı ve resimli anlatımla haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 16:30 - Güncelleme: 03-08-2018 16:00

Hastane randevusu nasıl alınır, MHRS hastane randevusu iptal etmek için ne yapmalısınız? Hastane randevusu telefon numarası nedir? Başkası adına hastane randevusu almak mümkün mü? 

Hastaneden randevu alma sistemi MHRS hakkında en çok sorulan soruların yanıtlarını veriyoruz;

İnternet Üzerinden nasıl randevu alınır; MHRS randevu için aşağıdaki linke tıklayın! Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır.

HASTANE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN

HASTANE RANDEVU kısmına tıkladığınızda önünüze aşağıdaki gibi bir panel açılacak. MHRS randevu için TC numarınızı ve parolanızı girin. 

HASTANE RANDEVU TELEFONU NE: Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından ALO 182 aranır.Çağrıyı karşılayan operatöre hastanın T.C. Kimlik Numarası verilir.Randevu talep edilen hastane, poliklinik ve varsa hekim tercihleri operatöre bildirilir.Operatör uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa bildirir.Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

Hastane İçi Randevu Alımı: Hastanelerde görevlendirilen personel yardımı ile kontrol ve konsültasyon randevuları yanında muayene randevusu da alınabilir.

MHRS'ye nasıl kayıt olunur? :

Yukardaki MHRS üye ol linkine tıkladığınızda karşınıza böyle bir alan çıkacak. TC kimlik numaranızı girmek zorunlu Ardından da aşağıdaki alanları dolduracaksınız. Bu işlemi yaptığınızda üyeliğin gerçekleşmiş olacak. Sonra ana sayfaya dönüp MHRS randevu al butonuna tıklayıp TC numaranızı ve parolanızı girerek randevunuzu alabilirsiniz. 

MHRS RANDEVU İPTAL NASIL YAPILIR: MHRS sistemi üzerinden aldığınız randevuyu son 15-20 dakikaya kadar iptal edebilmektesiniz.

MHRS Randevunuzu iptal etmek için önce MHRS randevu sayfasından TC kimlik numaranızı ve şifreniz ile giriş yapmanız gerekiyor.

http://hastanerandevu.gov.tr adresinden randevu al bölüme girdiğinizde, Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İPTAL ET" butonuna basmak sureti ile randevunuzu iptal edebilirsiniz. Ayrıca ALO182 MHRS hattını arayarak da randevunuzu iptal ettirebilirsiniz.

MHRS RANDEVU GÖRÜNTÜLEME: Kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

MHRS ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL ALABİLİRİM: Hastane randevu şifrenizi unuttuysanız ne yapmalısınız? Yeni şifre için 3 yol var. Tıklayın yeni şifrenizi oluşturmayı öğrenin

MHRS AİLE FERTLERİ İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM: İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün Aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve Kimlik bilgileri ile hesap oluşturmalısınız. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

HASTANE RANDEVU TELEFONU ALO 182 MHRS RANDEVU HATTI ÜCRETLİ Mİ: ALO 182 Randevu Hattı acil aramalar kapsamında olmadığından ücretlidir. Hem sabit hatlardan hem de cep telefonlarından 182' yi aramak sabit bir telefon hattını aramakla eşdeğerdir. BTK' ya göre Türkiye' de sabit hatları aramak 01.04.2013 tarihinden itibaren dakikası en fazla 43,89 kuruştur. Türk-Telekom dakikası 7-15 kr. arası ücretlendirme yapmakta olup, tarifeler değişebilmektedir.

İnternet ve akıllı cihazlar (cep telefonu, tablet vs.) üzerinden alınan randevular ise ücretsizdir.

MHRS MOBİL UYGULAMASI: Android, IOS, BlackBerry ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlar (telefon, tablet) için "MHRS Mobil" uygulaması hizmete girmiştir.

"MHRS Mobil" cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (app store, play store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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