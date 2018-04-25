MHP'nin seçim sloganı belli oldu! İşte o slogan

MHP de seçimde kullanacağı sloganlar, seçim beyannamesi ve mitinglere ilişkin çalışmalarını olgunlaştırıyor. MHP, AK Parti ile yaptıkları ittifak için, “Cumhur İttifakı, milletin aklı” sloganını geliştirdi.

MHP’nin erken seçim beyanamesi de önceki seçim beyannamelerinden farklı olarak detaylı olmayacak.

Milliyet’in haberine göre; Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve devletin yeniden yapılanmasına beyannamede öncelik verilecek.

Beyannamede, temel vurgu, “2023 Türkiyesi”ne yönelik olacak. “Güvenlik” başlığı ise ikinci sırada yer alıyor. Eğitim ve sağlığın da yer alacağı beyannamede, kadın ve gençlere yönelik projeler öne çıkarılacak.