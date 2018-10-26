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MHP'nin ittifakı bozma nedeni ne? AK Parti'den hangi şehirleri istediler de olmadı?

MHP'nin ittifakı bozma nedeni ne? AK Parti'den hangi şehirleri istediler de olmadı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak masasını devirmesinin nedeninin,Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilemeyecek olması olduğu iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 10:53 - Güncelleme: 26-10-2018 10:53

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti ile ittifak yapmaktan vazgeçtiklerini açıklamasının perde arkasında ne var? MHP, AK Parti'den hangi şehirlerin belediye başkanlıklarını istedi ve alamadı? MHP'deki kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilemeyecek olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

YERELDE 'NEZAKET' TARTIŞMASI... Hürriyet'in haberine göre Ankara'da AK Parti-MHP ittifakın nasıl olacağı tartışılırken yerelde bu konu gözle görünür bir krize dönüşmüştü. AK Partililer, "Bir ilçede çalışıyoruz, ‘tüm belediyeleri almalıyız' diye açıklama yapıyoruz. MHP il başkanından yanıt geliyor. ‘Bu yaptığınız nezaketsizlik' diye. Oysa tabanımıza bunu söyleyeceğiz, bu bir motivasyon aracı" diye eleştirilerde bulunmaya başlamıştı. 

TEŞKİLATLAR ARASI REKABET... Teşkilatlar arasında, rekabetten kaynaklanan çekişme, milletvekilleri aracılığıyla Ankara'ya ulaştırılınca, genel merkez yönetimleri ve liderlerin tutumu etkilenmeye başladı. Bu gelişmeler, partinin üst yönetimi tarafından ima yollu dahi olsa dile getirilince de MHP yönetiminde, sözlerinden hoşlanılmayan ‘AK Partili yöneticiler listesi' oluştu.

ASIL KIRILMANIN NEDEDİ... MHP'deki asıl kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilmeyecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. AK Parti, MHP ile yerelde ittifak yapılması ve bazı il ve ilçelerin MHP'ye verilmesi durumunda, partinin oy durumunu araştırdı.

AK PARTİ'NİN OY ORANI DÜŞÜYORDU... Bu araştırmada Adana, Mersin ve Osmaniye gibi iller üzerinden simülasyon yapıldı. Buna göre, bu illerdeki belediye başkanlıklarının MHP'ye verilmesi durumunda, AK Parti'nin, Türkiye genelinde oy kaybı yüzde 3-4'e yükseliyordu.

Bunun diğer büyük illerde yapacağı çarpan etki, AK Parti'nin yerel seçimle ilgili tutum almasına neden oldu ve ittifakla ilgili tartışmalar böyle bir sürecin ardından başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 12:02 O bölgede yaşayan insanların hiç mi tepkisi felan yok?. Memnun olmadığınız biri, sırf iki parti arasında anlaştı diye, gelip sizi yönetecek. Bir bölgede kazanmak isteyen, kendini ispat etmeli, bölgesine hizmet etmeli. İki parti anlaştı, "al burası senin" dedi demek, o bölgenin halkına saygısızlıktır bir kere.

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