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MHP'nin istifasını istediği Öztürk Yılmaz'ın yanıtı olay oldu

MHP'nin istifasını istediği Öztürk Yılmaz'ın yanıtı olay oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kendisini istifaya çağıran Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'a verdiği yanıt çok konuşulacak.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 16:01 - Güncelleme: 19-02-2018 16:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Liderleri satın alabilirsiniz” demişti. Bahçeli'ye yönelik ağır sözlere MHP cephesinden yanıt Celal Adan'dan geldi.

CELAL ADAN: TERBİYESİZLİĞİN HESABINI VERECEKTİR Beyoğlu'nda partisinin etkinliğinde konuşan Adan, "CHP’den derhal istifa etmelidir. Türk milletinden ve ülkücü hareketten derhal özür dilemelidir. Siyaseti bırakmalıdır. MHP gibi tehlikeler karşısında şehit vermiş, dünyanın en onurlu mücadelesini yürüten liderine karşı yaptığı terbiyesizliğin hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Meclis'te bugün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamalar polemiğin fitilini ateşledi.

Öztürk Yılmaz, bir televizyon programında sarf ettiği "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ittifak çalışmalarında liderleri boyalı laflarla satın alabileceğini ama onların tabanını asla alamayacağı" yönündeki sözlerinin ardından, Erdoğan'ın, kendisi ile ilgili çok ağır itham, iftira ve hakarete varan sözler söylediğini öne sürerek, şöyle konuştu:

BİZİM NE OLDUĞUMUZ AÇIK BELLİDİR: "Bunları kınıyorum. FETÖ'yü devlete yerleştirenlerle ittifak kurmayı içine sindirenler, PKK ile Oslo'da görüşme yapanı içine sindirenler, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla ittifak kurmayı içine sindirenler, Kobani'de sıkışan PKK'ya yardım etmeyi içine sindirenler ve onlarla ittifak kuranlar, bize zerre kadar laf söyleme hakkına sahip değildir. Kötü söz sahibine aittir. Bizim ne olduğumuz, kim olduğumuz çok açık bellidir. Türk milletinin iradesini bir şekilde ipotek altına almak için ittifak yapanlar, şunu görecektir; o ittifak liderlerin ittifakıdır, halkın ittifakı başka olacaktır."

DALGA GEÇTİ: CHP'li Yılmaz, "MHP İstanbul Milletvekili Celan Adan'ın kendisini istifaya davet etmesinin" anımsatılması üzerine, "Şimdi mi edeyim, genel merkeze gidince mi edeyim." ifadelerini kullandı.

CHP'li Yılmaz kendini muhasebeci olarak tanıtmış

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR34 YORUM

  • ttttttttt 19 Şubat 2018 17:28 CELAL ADAN koltuğu için verdiğim oylara ihanet etti bu nedenle CELAL ADAN ve liderinin Türk milletinden ve ülkücü hareketten derhal özür dilemelidir.

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