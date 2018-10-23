MHP'nin İstanbul planı sızdı! MHP, AK Parti'den hangi iki ilçeyi istiyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ı hedef alan sert açıklamaları ve AK Parti'den gelen sert cevapların ardından "AK Parti ile MHP ittifakı sürecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir için aday çıkarmayacağını ilan eden Bahçeli'nin, buna karşılık AK Parti'den iki ilçe belediyesini isteyeceğini yazdı.

İSTANBUL İÇİN SÜRPRİZ BEKLENTİ... Övür, "İstanbul'un kritik ilçeleri" başlıklı yazısında, "İstanbul için sürpriz olacak bir beklentiden söz edelim. AK Parti-MHP ittifakının nasıl olacağı merakla beklenirken, kulislere düşen bilgi yeni bir duruma işaret ediyor" dedi.

BAHÇELİEVLER VE BÜYÜKÇEKMECE... "Denilen şu: MHP, İstanbul'da büyükşehir adayı çıkarmayacak ama buna karşılık iki ilçe belediyesi isteyecek" diyen Övür, şöyle devam etti: "Biri Bahçelievler diğeri de Büyükçekmece… Bu nasıl formüle edilir bilinmez ama ilginç. MHP'nin biri AK Parti'nin diğeri de CHP'nin elinde olan iki belediyeyi istemesi iddialı olacağını gösteriyor."

CHP'Yİ HERKES REDDETTİ... CHP'nin İstanbul için parti dışından isimlere götürdüğü tekliflerin reddedildiğini belirten Övür, "CHP Büyükşehir için parti dışından kime teklif götürdüyse ya kabul etmedi ya da partide kabul görmedi" iddiasında bulundu.

SABANCI'NIN CEOSU DA REDDETTİ... CHP'nin Sabancı Holding'in CEO'larından birine de adaylık teklif ettiğini iddia eden Mahmut Övür, "Kulislere düşen son isim Sabancı Holding'in Çimento Grubu CEO'su Dr. Tamer Saka. Onun da kabul etmediği söyleniyor. Sonunda Kılıçdaroğlu'nun yine Muharrem İnce'yi mecburi aday yapacağı söyleniyor."