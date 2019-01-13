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MHP'li Yıldırım: Pazarlık değil jestler oldu

MHP'li Yıldırım: Pazarlık değil jestler oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile pazarlık yapmadıklarını memleket için karşılıklı jestler yapıldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2019 19:04 - Güncelleme: 13-01-2019 19:04

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ile herhangi bir pazarlığın yapılmadığına dikkat çekerek, "Memleketin geleceğinin üzerine pazarlık yapılmaz, karşılıklı jestler oldu" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kızılcahamam'a geldi. MHP'li Yıldırım'ı ilçede AK Parti ve MHP'li yöneticiler karşıladı. Karşılamanın ardından Yıldırım önce MHP, ardından da AK Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti.

Burada konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülke bekasının garantiye alındığını söyledi. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı kapsamında ikinci kez seçimlere beraber girdiğini söyleyen Yıldırım, "30 büyükşehirde bunu yaparken bir pazarlık yapılmamıştır. 'Şura senin olsun, bura benim olsun' diye bir pazarlık olmamıştır. Memleketin geleceğinin üzerine pazarlık yapılmaz, karşılıklı jestler oldu" dedi.

"MEHMET BEY ALT YAPI, ÜST YAPI NEDİR BİLİR"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ı yıllardan bu yana tanıdığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Adaylar konusunda yine ikili bir yarış olacak. Biri CHP'nin solun adayı, bir de Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayımız Mehmet Özhaseki var. Her iki adayı da 1970 yılından bu yana tanıyorum, dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Her iki adayın da başarısını biliyorum, şahit oldum. Mehmet Özhaseki Bey 20 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Vagon, ray, raylı sistem nasıl kurulmuştur bilir. Alt yapı, üst yapı nedir bilir. CHP'nin adayı bir ilçe belediye başkan adayıdır. Başarısı nedir; Beypazarı'ndaki restorasyondur."

MANSUR YAVAŞ'I ELEŞTİRDİ

Beypazarı'ndaki restorasyon çalışmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük katkılarının bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Bunun altında yatan hikaye nedir, şudur: MHP 57'nci hükümetin ortaklarından birisidir. CHP'nin adayı Ankara'ya gelir. Ben de MHP'nin il başkanıyım. Projenin hayata geçmesi için paraya ihtiyaçları olduğunu söyler. Biz de Sayın Devlet Bahçeli'nin yanında götürdük. Genel Başkan Türk Tanıtma Fonu'ndan 2 trilyon para verdi. O zamanın parası 4 tane sıralı çek beş yüz, beş yüz. Ankara'daki kültür bakanlığının ne kadar mimarı, mühendisi varsa Beypazarı'na görevlendirildi. Netice itibari ile bir yıl içerisinde belediyede para olduktan sonra her şeyi yapmak kolay. Bir yıl içerisinde Beypazarı çıktı ortaya. Bunun başarısı kime ait. O kadar parayı verene mi, yoksa parayı yönetene mi? Parayı yöneteninde başarısı vardır, parayı verenin de payı büyüktür. Ama ne yazıktır ki siyasettir bu. Daha hiçbir yerde bunlar söylenmemiştir. MHP'de şöhret olmuşunuz, MHP size karizma, isim getirmiş, CHP'nin folluğuna tavuk yumurtluyorsunuz. Şimdi MHP'nin hakkını, hukukunu yemek de kimsenin haddine değildir, boğazında kalır. Bundan 5 sene önce boğazında kaldı, bu sene de boğazında kalacaktır" diye konuştu.

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