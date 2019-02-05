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MHP'li Yalçın'dan İlber Ortaylı'ya sert sözler

MHP'li Yalçın'dan İlber Ortaylı'ya sert sözler

Tarihçi İlber Ortaylı ve ve MHP arasında başlayan Tunç Soyer kavgası büyüyor. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ortaylı'ya acıların empatisini yapmak için akademisyen olmak yetmez deyip sert sözler sarf etti.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2019 11:56 - Güncelleme: 05-02-2019 11:56

CHP'nin İzmir'den babası 12 Eylül döneminde ülküler için dosya hazırlayan Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i göstermesi ülkücü camiada tepkiye neden olmuştu.

Bunun üzerine tarihçi İlber Ortaylı MHP'lilere "Buna gülüyorum. Nurettin Soyer ne yapacağını oğluna mı sormuş" dedi. Ancak bu ifade MHP ile Ortaylı arasında kavgaya neden oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ortaylı'nın MHP'ye ayar vermeye çalıştığını ve bunu da ülkücü hareketin acılarını küçümseyerek yapmaya çalıştığını söyledi.

ÜLKÜCÜ HAREKETİN SİZE SAYISI KALMADI
Başkalarının acılarına saygıla olmak gerekir diyen Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda empati yapmak için akademisyen olmak, unvan veya yüksek mevki sahibi olmak gerekmez. Sadece insan olmak kâfidir. Lakin Sayın Ortaylı yaralarımızı kanatmış, kederlerini yüreklerine gömmüş, milyonlarca ülkücüyü incitmiştir.

Ülkücü hareket, 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında çok büyük acılar çekmiş, arkadaşlarımız Mamak zindanlarında çok şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Kederlerimiz hâlâ tazedir. Ülkücü hareketin artık size saygısı kalmamıştır. Siyaset, kendini kibrin yırtıcı pençesine kaptırmış egoların işi değildir Sayın Ortaylı; bırakın da siyaseti onu bilenler yapsın. Kendi alanınızın dışına çıkmayın ki rezil olmayasınız."

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