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MHP'li Yalçın'dan Altay'a: Siyasi sübyancı, aşağılık

MHP'li Yalçın'dan Altay'a: Siyasi sübyancı, aşağılık

MHP'li Semih Yalçın ile CHP'li Altay arasındaki ipler geriliyor! Altay'ın kendisine yönelik sert sözlerine aynı sertlikle cevap veren Yalçın, CHP Grup Sözcüsü için siyasi sübyancı eleştirisinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 00:25 - Güncelleme: 25-10-2018 00:25

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Engin Altay'ın kendisiyle ilgili sözlerine cevap verdi. Yalçın, Altay için "İnsan görünümlü ve iki ayaklı yaratık" nitelemesinde bulundu.

Semih Yalçın, twitter'dan Engin Altay'ın "Kurt görünümlü çakal" sözlerine aynı sertlikle cevap verdi. Hak ettiği cevabın verilmesine ancak daha aşağılık ve ahlaksız yöntemlerle saldırılara devam edildiğini söyleyen Yalçın, Altay'ın aşağılık biçimde tehdit algısına sarıldığını ileri sürdü. İşte Yalçın'ın o açıklamaları:

"İnsan görünümlü ve iki ayaklı bu yaratık, Sayın Genel Başkanımıza yönelik adice küfürleriyle düştüğü zillet çukurundan çıkabilmek için güya benim kendisini Ülkücülerle tehdit ettiğim yalanına başvurmuştur.

Altay yaratığı, bu ucuz ve sefil yöntemi kimsenin yutmayacağını bilmelidir.

"YAKASINI KURTARAMAZ"

Bu zavallı insan müsveddesi, bizzat kendisinin başlattığı siyasi polemiği saptırmakla, “Hukuk yoluyla hesaplaşacağım.” demekle yakasını kurtaramaz. Engin Altay, niçin durup durup çirkef bir ağızla MHP’ye ve Sayın Genel Başkanımıza sövdüğünün hesabını dört duvar arasında değil; oylarıyla Meclise geldiği milletin önünde vermelidir.

"BU TARTIŞMANIN ÜLKÜCÜLERLE ALAKASI YOKTUR"

Bu küçük kalibreli ve düşük profilli adam, siyasi polemikten kaçıp tehdit algısına ve yargıya sığındığına göre ya gerçekten kendisini Ülkücülerle tedip edeceğimiz korkusuna kapılmış durumdadır veya Milliyetçi Hareket’in Liderine alçakça dil uzattığı için Ülkücülerin kendisine ceza keseceğinden ürkmüştür.

Bir kere kendisinin pislik bir ağız kullanarak başlattığı bu siyasi atışmanın, polemiğin; sıkışınca önlerinde kuyruk salladığı Ülkücülerle alakası yoktur. Bu, kendisi ile parti olarak bizim aramızdaki bir meseledir.

"SİYASİ SÜBYANCI"

Engin Altay çakalı bilmelidir ki biz böyle ucuz yollara tenezzül ve tevessül etmediğimiz gibi, kendisi gibi çayır ağalarına hak ettiği karşılığı da bizzat veririz. Engin Altay, sanki TBMM çatısı altında bulunmuyormuşuz gibi kaçak güreşeceğine, “Ülkücülerle beni tehdit etme, yüreğin yetiyorsa kendin gel. Nereye istiyorsan oraya ben geleyim.” diye tribünlere mesaj vereceğine Mecliste gelip bizi bulmalıdır. Bu siyasi sübyancıya tavsiyemiz medya paravanının ardından ucuz kabadayılık etmemesi ve adileşmeden siyaset yapmasıdır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 25 Ekim 2018 00:46 Kurban olun siz siyasetçi olmaya ..ağzından çıkan sözlere bakarsanız ..dağdaki çoban bile sizden çok daha saygılıdır ..ve bu ülkede siyaset size haramdır ..

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