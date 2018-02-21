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MHP'li Topçu'dan ÖYP'liler için çağrı

MHP'li Topçu'dan ÖYP'liler için çağrı

MHP Ankara Milletvekili Zühal Topçu, yardımcı doçentlerle ilgili yasal düzenlemenin görüşmelerinde ÖYP'lileri gündeme getirdi. Zühal Topçu, üniversitelerdeki sorunların yakıcı hızıyla devam ettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 21:47 - Güncelleme: 21-02-2018 21:47

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Zühal Topcu, üniversite probleminin hala yakıcı hızıyla devam ettiğini söyledi.

Teklifte, üniversitelerde sorunların çözümünde dikkate değer bir önerinin olmadığını öne süren Topcu, özellikle yine yurt dışına giderken akademik personele bir takım kolaylaştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında birçok kişinin mağdur olduğunu dile getiren Topcu, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımızın sorunu hala çözülmüş değil. Bu sorunların hemen çözülmesi lazım, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Devlet anadır, devlet babadır, devlet şefkattir. Bunun için, devlette çalışan, karar mercisinde bulunan yetkililerin bu çocukların, bu genç arkadaşların mağduriyetlerini bir an önce gidermesi gerekmektedir. O kadar fazla üniversite açıldı ki üniversitelerde şu andaki bu arkadaşların bir an önce doktora çalışmalarını bitirerek atanmalarında fayda var. Kadroya alınıp alınmamalarının bir üniversite dekanının veya rektörünün iki dudağının arasında olması kabul edilemez. Bazı üniversiteler hepsini kadroya geçirirken bazıları kadroya geçirmiyor. Eğer bir suçu varsa eğer hatası varsa herhangi bir terör örgütüne üyeliği varsa onun için çalışması ve aidiyeti varsa tabii ki gerekçe gösterilerek el çektirilmesi lazım ama bunlar belirtilmeden 'Sizi kadroya almayacağız, bitirdikten sonra yolunuz açık olsun.' deme lüksü yok."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 21 Şubat 2018 23:22 SAYIN TOPÇU --HADİ SAYIN BAHÇELİYİ ANLADIK ARTIK ..SADECE KENDİNİ KURTARMA PEŞİNDE ...PEKİİİ..YA SİZLER DEMİ BU ÜLKENİN GİDİŞATINI GÖRMÜYORSUNUZ ?AMA BANA NE BEN MİLLET VEKİLİ OLAYIM VE HER AY MAAŞIMI ALAYIM DİYORSANIZ ..Kİ ÖYLE GÖRÜNÜYOR ..HER BİR KURUŞUNU BU MİLLET SİZE HARAM EDİYOR ..BUNUDA BİLMELİSİNİZ...

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