MHP'li Topçu'dan ÖYP'liler için çağrı

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Zühal Topcu, üniversite probleminin hala yakıcı hızıyla devam ettiğini söyledi.

Teklifte, üniversitelerde sorunların çözümünde dikkate değer bir önerinin olmadığını öne süren Topcu, özellikle yine yurt dışına giderken akademik personele bir takım kolaylaştırmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında birçok kişinin mağdur olduğunu dile getiren Topcu, şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımızın sorunu hala çözülmüş değil. Bu sorunların hemen çözülmesi lazım, bu çocuklar bizim çocuklarımız. Devlet anadır, devlet babadır, devlet şefkattir. Bunun için, devlette çalışan, karar mercisinde bulunan yetkililerin bu çocukların, bu genç arkadaşların mağduriyetlerini bir an önce gidermesi gerekmektedir. O kadar fazla üniversite açıldı ki üniversitelerde şu andaki bu arkadaşların bir an önce doktora çalışmalarını bitirerek atanmalarında fayda var. Kadroya alınıp alınmamalarının bir üniversite dekanının veya rektörünün iki dudağının arasında olması kabul edilemez. Bazı üniversiteler hepsini kadroya geçirirken bazıları kadroya geçirmiyor. Eğer bir suçu varsa eğer hatası varsa herhangi bir terör örgütüne üyeliği varsa onun için çalışması ve aidiyeti varsa tabii ki gerekçe gösterilerek el çektirilmesi lazım ama bunlar belirtilmeden 'Sizi kadroya almayacağız, bitirdikten sonra yolunuz açık olsun.' deme lüksü yok."