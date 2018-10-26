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MHP’li Semih Yalçın’dan ittifak açıklaması: "Kime yaradığını görecekler"

MHP’li Semih Yalçın’dan ittifak açıklaması: "Kime yaradığını görecekler"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı’na dair yaptığı açıklamada çok sert konuştu. Yalçın, Cumhur İttifakını kurban edenlerin ittifaksız yerel seçimlerin bölücü ve şer ittifakına yaradığını göreceklerini söyledi. İttifakın kıymetini bilmeyenlerin pişman olacaklarını ancak fayda etmeyeceğini belirtti

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:32 - Güncelleme: 26-10-2018 14:32

Milliyetçi Hareket Parisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir süredir gündemde olan Cumhur İttifakına dair açıklamarlarda bulundu. Yazılı yapılan açıklamada MHP’ye karşı beşinci kol faaliyetlerinin yürütülmesinden, yerel seçimlerin ittifaksız yapılmasının kimlere yarayacağına dair konulara değindi. 

"DERİN BİR OH ÇEKTİLER"
"MHP'nin siyasette oynadığı dominant ama bir o kadar da yapıcı ve pozitif rolden rahatsız olanların, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde devre dışı kalmasından sonra "derin bir oh çektiklerini” ifade eden Yalçın "Bu sayededir ki Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir oy oranıyla seçilmiş, ittifak halindeki iki parti de parlamento aritmetiği bakımından seçimlerden istediğini almıştır. Böylece bütün karanlık senaryolar tarihin çöp kutusuna atılmıştır." görüşünü kaydetti.

"ÇEKEMEMEZLİKLERİ UR GİBİ BÜYÜDÜ"
Yalçın, MHP'nin fedakarlıklarına, yapıcı ve pozitif tutumuna rağmen kimi çevrelerin zaman içinde siyasete egemen olup Cumhur İttifakı'nı zayıflatmak için her yolu denediklerini vurgulayarak, "MHP yapıcı hareket etse de bu çevrelerin ön yargıları kırılmak şöyle dursun, üstü örtülü bir kin, buğz ve çekememezlik bir ur gibi giderek büyümüştür. Af ve andımız gibi hassasiyet gerektiren konularla rahip Brunson meselesi etrafındaki tartışmalar fırsat bilinerek harekete geçilmiş, Cumhur İttifakı'nın etkisiz hale getirilmesi, dolayısıyla MHP'nin siyasetteki özgül ağırlığının baltalanması için bir tür siyasi beşinci kol faaliyeti yürütülmeye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ MİLLİ MUTABAKATI BOZMAK"

Cumhur İttifakı'nın ruhunun öldüğü, büyüsünün bozulduğu yönündeki iddiaların, aslında milli mutabakat ruhunu bozmayı amaçladığına vurgu yapan Yalçın, ittifakın tartışma konusu olmasının, MHP'nin üslubu ve tutumundan değil, medyada ve siyasi çevrelerde MHP aleyhinde beşinci kol faaliyeti yürütenlerden kaynaklandığını anlattı.

"PİŞMANLIK FAYDA ETMEYECEK"
Yalçın, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler dışında süreceğinin altını çizdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mesele üslup değil, MHP'nin dominant rolünden rahatsızlık duyanların 'MHP siyasi vesayet oluşturmaya çalışıyor' iddiasını dillendirerek güya AK Parti'yi partimizin tesir ve tasallutundan kurtarma çabasıdır. Bu, yanlış bir hesaptır ve eldeki sınırlı yakıtı tükettirip kazma kürek yaktıran mart soğuğundan dönecektir. Evdeki bulgurdan vazgeçip Dimyat'a pirince gitme hırsının mevcut kazanımların da elden gitmesine yol açması kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı'nın devletin bekası ve toplumsal barışın muhafazası açısından taşıdığı değeri siyasi çıkarlarına, ideolojik öngörüsüzlükleri ve etnik reflekslerine kurban edenler; ittifaksız yerel seçimlerin bölücülere ve şer ittifakına yaradığını göreceklerdir. MHP ile AK Parti arasında milli vicdanın tezahürü olarak akdedilen ve milletimizin bekası için devamı kararında olduğumuz Cumhur İttifakı'nın kıymetini bilmeyenlerin pişmanlıkları, iş işten geçtikten sonra bir fayda vermeyecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • yusuf 26 Ekim 2018 15:28 Milliyetçiliği ayaklar altına alan birine destek verdiniz daha ne anlatıyorsunuz.

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