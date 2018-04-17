MHP'li Semih Yalçın'dan açıklama 'Bu danışıklı dövüş değil'

MHP Genel Başkan YardımcısıSemih Yalçın, Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Habertürk TV'den Sibel Erdem'e konuşan Yalçın, danışıklı dövüş iddiaları için şunları söyledi;

-"Erken seçim çağrısının daha önceden AK Parti ile görüşülmüş konu değil. Bu bir danışıklı dövüş değil".

MHP'li Yalçın, MHP'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sağlam bir şekilde geçilmesini istediğini, bu nedenle Bahçeli'nin bu çağrıyı yaptığını söyledi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından AK Parti cephesinden 'öneriyi değerlendiririz' açıklaması gelmesi 'danışıklı dövüş' söylentisini çıkarmıştı. Erdoğan ve Bahçeli yarın erken seçimi görüşmek üzere biraraya gelecekler. ANAR'ın sahibi İbrahim Uslu da erken seçim için tarihin belirlendiğini bunun danışıklı dövüş olduğunu iddia etti.

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DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ? : Devlet Bahçeli normal şartlarda 3 kasım 2019 tarihinde yapılacak olan seçimin 26 Ağustos 2018 tarihine alınmasını istedi ve şunları söyledi:

-"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen hayata geçmeden devamlı yargılanmakta, kararlanmakta ve hasar verilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin bu ağırlığın altında daha fazla kalması, 3 Kasım 2019'a (normal şartlardaki seçim tarihi) kadar sabırla dayanması geldiğimiz bu aşamada mümkün, makul ve münasip değildir. Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü.

-Gerekli uyum yasalarının çıkarılması akabinde, MHP takdir ve tercihini seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacaktır. Seçim var mı, erken mi, zamanında mı... Bu çekişmelere son verilmesinin zamanı gelmiştir. Teklifimiz, 26 Ağustos 2018 Pazar günü, Malazgirt zaferiyle Büyük Taarruzun yıldönümünde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip, hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde Türk düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesidir."

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