MHP'li Saffet Sancaklı: Futbol Federasyonu'na kayyum atansın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi görüşülerek kabul edildi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, her gelen iktidarın bir şeyler yaptığını, eksikleri de dile getirdiğini söyledi.

Türk sporunun, kan kaybetmenin ötesine gittiğini ifade eden Sancaklı, "Türkiye'nin spor başarısı olimpiyatlarda aldığı sonuç ile doğrudan orantılıdır. Aldığımız başarılara baktığımızda devşirme sporcuları görüyoruz." dedi.

Sancaklı, Türk futbolunu yöneten bin kişi olduğunu ancak aralarında bir tanesinin milli futbolcu olmadığını belirtti.

''KAYYUM ATANSIN''

Sancaklı, "Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına gidemiyor, her yerde tepki var her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili genel konuşuyorum el çektirelim." dedi.

''BU İŞİN SONU KÖTÜ''

Türkiye'nin en zengin aile üyesi Ali Koç'un Fenerbahçe takımına başkan seçildiğini ancak Koç'un takıma müdahale edebilmesinin FİFA kuralları gereğince mümkün olmadığını belirten Sancaklı, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta sonunda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı ve sonrasında yaşananları izledik. Oyuncuların birbirine saldırmalarının yanında yardımcı antrenör Hasan Şaş bir futbolcunun gırtlağına sarılıyor. Bu Hasan değil de bir başkası da olabilirdi. Peki bu olaylar tribünlerde başladığı zaman ne olacak. Yugoslavya'da savaş bir müsabaka sonrası başladı ve ülke 7'ye bölündü. Biz bazı şeylere müdahale etmezsek bu işin sonu kötü."

''YENİDEN BİR KURAL YAZILMASI GEREKİYOR''

"14 yabancı kontenjanını kim getirdiyse acilen el çektirin." diyen Sancaklı, "Türkiye milli takımı hayatında 3 dünya kupasına gitmiş. Bizim takımlarımız şampiyonlar liginde başarı mı elde edebiliyor. O zaman yanlış konuları tartışıyoruz. Yeniden bir kural yazılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sancaklı, Ampute Milli Takımı'na da başarılarından dolayı teşekkür etti.

ALPAY ÖZALAN: OYUNCULARIN EĞİTİLMESİ GEREKİYOR

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise özellikle kulüplerin ve milli takımın başarısızlığının yabancı oyuncu kontenjanına bağlanması durumunun doğru olmadığını, burada eksikliğin altyapıdan kaynaklı olduğunu söyledi.

Şiddet konusunun bir tek oyunculardan, yöneticilerden ya da taraflardan oluşmadığının altını çizen Özalan, "Bazen derbi maçların heyecanı birtakım olayların yaşanmasına neden olabiliyor. Burada oyuncuların eğitilmesi gerekiyor. Bunun da Türk futboluna büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.