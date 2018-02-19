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MHP'li Adan ittifakın oy oranını açıkladı

MHP'li Adan ittifakın oy oranını açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti- MHP ittifakının oy oranını açıkladı. Milli mutabakatla iki partinin omuz omuza verdiğini söyleyen Adan, milletin birliğine kast edenlerin seçimlerde hüsrana uğrayacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 01:16 - Güncelleme: 19-02-2018 01:16

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AK Parti- MHP ittifakının oy oranının yüzde 65 olduğunu söyledi. MHP'nin bu ittifakla herhangi bir makam beklemediğini ifade eden Adan, "Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk." ifadelerini kullandı.

Partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığınca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen üye katılım programında konuşan Adan, Türkiye'nin kendisine yönelik terörist tehditleri her yerde giderecek güçte olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bırakın Diyarbakır'ı, Afrin'de eşkıyanın başına çakıyoruz mermiyi." dedi.

MHP'nin AK Parti ile kurduğu milli mutabakatın bir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayan Adan, "Genel başkanımıza 'Bakanlık mı istiyorsunuz?' diye sorduklarında, 'Bu iğrenç bir iftiradır' dedi. 'MHP, menfaat saikiyle bu mutabakatı düşünüyor' diyen siyaset esnaflarına bütün yetkili kurumlarımız en asil cevabı verdi. Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk." ifadelerini kullandı.

Celal Adan, "15 Temmuz'da polisin askeri, askerin polisi vurduğu, Meclisin bombalandığı, köprülerin tutulduğu, Türkiye'nin çökertilmek istendiği bir süreçte, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde PKK terör örgütünün ABD destekli ihanetinin devam ettiği bir sırada elbette milletin seçtiği iktidarın yanında yer alacaktık, elbette devletin yanında yer alacaktık." diye konuştu.

Adan, sözlerini, "Mili mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız." diye tamamladı.

Program, partiye katılan üyelere rozet takılmasıyla sona erdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • nedim 19 Şubat 2018 01:59 yılların partisi kendini nasıl sıfırladı hayret yaa.

    CEVAP YAZ 9 5
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Celal Adan
CELAL ADAN KİMDİR?

Celal Adan, 10 Eylül 1951 tarihinde Ağrı‘da doğmuştur. Nihat Adan adında emekli baş komiser ağabeyi vardır. Evli olan Celal Adan'ın 2 çocuğu bulunuyor. Celal Adan eşini siyasetin dışında tutuyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fa

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