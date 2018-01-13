MHP'den ülkücülere Erdoğan çağrısı! Elazığ'da bir ilk yaşanacak

AK Parti ile MHP arasında başlayan ‘ittifak’ süreci sahaya da yansıdı. MHP Elâzığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, MHP’lileri bugün yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti 6. Olağan il kongresine katılmaya davet etti.

Demir, ayrıca partilileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamaya çağırdı. MHP’li başkanın bu çağrısı kulislerde ittifakın ilk adımı olarak değerlendirilirken, AK Parti’de de memnuniyetle karşılandı.

Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar, bu çağrının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmenin sahadaki yansıması olduğunu söyledi.

Serdar, "2019’a giderken, bu birlikteliğin artık tabanda karşılık bulacağını görüyoruz. Bugün yapılacak olan ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da katılacağı AK Parti kongresine MHP İl Başkanı tarafından MHP’lilerin davet edilmiş olması bunun önemli kanıtı. Bu durum millî mutabakatın büyüyerek devam edeceğinin göstergesidir. Tüm MHP’lileri kongremize bekliyoruz” dedi.

Sahadaki bu birlikteliğin önümüzdeki günlerde devam edeceği, AK Parti organizasyonlarında, özellikle de Cumhurbaşkanını Erdoğan’ın yer alacağı programlara MHP`lilerin daha sık katılacağı belirtiliyor.

Öte yandan, bazı AK Partili vekiller illerinde MHP teşkilatlarını ziyaret etmeye başladı. Dün MHP Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Zonguldak Milletvekili Harun Karacan, twitter’dan ziyaret fotoğrafını paylaştı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da, AK Parti İl Yönetimi Üyeleri ile birlikte MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk`ü ziyaret etti.