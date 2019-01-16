MHP'den şok ihraç milletvekili ihraç edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Merkez Disiplin Kurulu kararı ile parti üyeliğinden ihraç edildi.



MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'ye sunulan 'emeklilikte yaşa takılanlar' önergesine 'evet' oyu verdiği için ve grubu da bu yönde oy kullanmaya yönelttiği için MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından grup başkan vekilliği görevinden alınmıştı.

ERHAN USTA NE DEMİŞTİ: MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili açıklamalarda bulunarak "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demiş ve MHP olarak Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiği açıklamasında bulunmuştu.

MHP'li Erhan Usta Disiplin Kurulu'na sevk edildi