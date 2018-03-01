MHP'den Meral Akşener'e çok ağır cevap!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Cümbüş İttifakı" önerisine sert tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçeli için 'Sarayın memuru' ve 'Eylemsiz doçent' demişti. Akşener'in bu sözlerine MHP'den çok daha sert bir cevap geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti lideri Akşener'i sert sözlerle eleştirerek, "Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, daha ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ve hoşgörüsüzlüğünü ortaya koymuştur. Pensilvanya kardinalinin sözcüsü ve memuru şayet ‘cümbüş ittifakı' yakıştırmasını beğenmediyse kendisine 'darbe ittifakı', 'FETÖ muhipleri ittifakı' veya 'yurtta sulh ittifakı' gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz" ifadelerini kullandı.

KULAĞINA ÜÇ KÜPE TAKSIN: "Kutlu yük taşıyan kervanı taşlayan ya uğru ya nasipsiz ya mecnun ya da meczuptur" diyen Yalçın şöyle devam etti: "Eğer haramilikse maksadı; varını yoğunu yitirmezse de istikametini, yolunu kaybeder. Müdire Hanım'ın son olarak şu üç küpeyi ömür boyu kulağına takmasını öğütlüyoruz. İyi görüneceğine iyi ol, iyilik istiyorsan önce sen iyi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol" dedi.

Akşener Bahçeli'ye açtı ağzını yumdu gözünü...

AKŞENER NE DEMİŞTİ?: Akşener, Bahçeli'nin 'Cümbüş ittifakı kursunlar' önerisiyle ilgili "Sayın Bahçeli ha bire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayrimilli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik" yanıtını vermişti.