MHP'den İstanbul adaylığı için sürpriz isim bombalara hazır olun!

AK Partiyle yerel seçimler için ittifak yapmayacağını açıklayan MHP'den dün bomba bir adım geldi. MHP yönetimi Ankara'da AK Parti'nin görevden aldığı Melih Gökçek'i aday göstermeyi düşündüğünü açıkladı.

Gökçek'in kararı belli değil. Gökçek'in ise 'bir konsensus olması halinde MHP'den aday olmayı düşündüğü' ileri sürülürken, kulislerde 'Gökçek'in adaylığının AK Parti'nin Ankara'daki oylarını bölebileceği' konuşuluyor.

Gökçek'in özellikle Ankara'da büyük bir seçmen kitlesinin bulunduğu" belirtilirken, MHP'nin "her ilde kazanma hesapları yaptığı" da ifade ediliyor.

MHP EN ÇOK OYU ALMAYI HEDEFLİYOR: Bu doğrultuda da 1398 belediye başkanı adayını seçerken 'halk nezdinde sevilen, güvenilir, halka hizmet etmiş' isimlere öncelik verildiği partide konuşulurken, İstanbul dahil her yerde aday gösterme kararı alan MHP yönetimi, her ilde seçimi kazanmayı, 'kazanamasa da en çok oyu almayı' hedefliyor.

İSTANBUL İÇİN SÜRPRİZ İSİM: Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıkarak düşünüldüğü kaydediliyor. Gökçek'in, 'MHP'nin aklında olan bir isim olduğu ve bu doğrultuda değerlendirmeye alındığı' belirtilirken, parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'Gökçek gibi süpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı' öğrenildi.

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