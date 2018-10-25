MHP'den ikinci Gökçek sürprizi! İstanbul için de Gökçek gibi bir isim...

MHP lideri Devlet Bahçeli Mürt 2019'daki yerel seçimler için AK Parti ile ittifak masasını devirmesinden sonra daha önce aday çıkarmayacaklarını duyurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de aday göstereceklerini açıklamıştı. Masayı devirdiği günün ertesinde "Melih Gökçek'i Ankara'dan aday göstermeyi düşünüyoruz" açıklaması yapan MHP, İstanbul için de "Melih Gökçek gibi sürpriz bir isim" belirlediği ve parti içinde müzakerelerin başladığı iddia edildi.

GÖKÇEK, ÖZHASEKİ'YE NE DEMİŞTİ?.. MHP yönetimi dün öğle saatlerinde partiyi takip eden bazı muhabirlere "Melih Gökçek'i Ankara'dan aday göstermeyi düşünüyoruz" bilgisini sızdırmıştı. Siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklama üzerine Melih Gökçek sessizliğe bürünürken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Gökçek ile görüştüğünü ve kendisine herhangi bir teklif gelmediğini ve "Ben Ak Partiliyim" dediğini açıkladı.

GÖKÇEK KONSENSÜS OLURSA ADAY OLACAK... Bugün de MHP'de, İstanbul için de sürpriz bir isim üzerinde müzakere yapıldığı ileri sürüldü. "Gökçek'in ise 'bir konsensus olması halinde MHP'den aday olmayı düşündüğü' ileri sürülürken, kulislerde 'Gökçek'in adaylığının AK Parti'nin Ankara'daki oylarını bölebileceği' konuşuluyor.

İSTANBUL'A İKİNCİ GÖKÇEK HAZIRLIĞI... İstanbul dahil her yerde aday gösterme kararı alan MHP yönetimi, her ilde seçimi kazanmayı, 'kazanamasa da en çok oyu almayı' hedefliyor. Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıkarak düşünüldüğü kaydediliyor. Parti yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'Gökçek gibi süpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı' öğrenildi.