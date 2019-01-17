MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'ya İYİ Parti'den yeni teklif

Muharrem Sarıkaya, bugün yayımlanan yazısında yerel seçimler ve partilerin bu süreçteki iş birliğine dair kulis yazdı. Cumhur ittifakına yönelik eleştiri nedeniyle partisinden ihraç edilen MHP'li Erhan Usta'ya İYİ Parti yönetimi tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifinin götürüldüğünü yazan Sarıkaya yazısına böyle devam etti:

İYİ PARTİ TEKLİFİNİ REVİZE ETMİŞ

"Usta bu tekliflere olumlu karşılık vermemiş ve MHP’den ihraç edilmediği sürece ayrılması veya bir başka partiden aday olmasının imkansızlığına vurgu yapmıştı.

Şartı dün ihraç kararı ile ortadan kalkınca İYİ Parti yönetimi teklifini revize etmiş… Erhan Usta teklifi kabul eder mi? Şu aşamada bir öngörüde bulunmak olası değil, zaten ihraç kararının alındığı dün de İstanbul’da idi…

Ancak şurası açık ki, 24 Haziran seçimindeki performansı ve bölgede teveccüh gören kimliği dikkate alınırsa adaylığı halinde ciddi rakip olur…"

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı