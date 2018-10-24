MHP'den Gökçek bombası! Ankara adayı Gökçek mi olacak...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamasından sonra yeni bir bomba daha patlattı. MHP'nin Mart 2019'daki yerel seçimlerde Melih Gökçek'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği iddia edildi. MHP'li kaynaklar, "Melih Gökçek'i Ankara için aday olarak düşünüyoruz" dedi.

BAHÇELİ İLE GÖKÇEK GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE GÖRÜŞTÜ...Ankara muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, MHP lideri Bahçeli ile Melih Gökçek'in görüşmesiyle birlikte Gökçek'in adaylığı netleşmiş olacak. Geçtiğimiz haftalarda da Bahçeli ve Gökçek arasında görüşme olduğu kulislerde konuşulan iddialar arasında bulunuyor. Bugün MHP kaynakları da Ankara adaylarının Melih Gökçek olduğunu duyurdular.