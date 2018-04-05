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MHP'den "dini nikah" bombası! Çocuk istismarcısı sayılsın...

MHP'den "dini nikah" bombası! Çocuk istismarcısı sayılsın...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, küçük yaştaki çocuklara imam nikahı kıyan kişiler için çarpıcı bir öneri getirdi: "İmam nikahı kıyan kişiler de cinsel istismar suçuna katılmış olup, onların da yargılanması gerekir..."

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 12:52 - Güncelleme: 05-04-2018 12:57

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet vakalarının tekrarlarının engellenmesi amacıyla bakanlar arasında kurulan komisyona sundukları önerileri açıkladı. "Kimyasal hadım"a destek veren ancak yeterli olmadığını savunan Depboylu, "(Çocuklara) İmam nikahı kıyan kişiler de cinsel istismar suçuna katılmış olup, ilgili yasa gereği onların da iştirak eden sıfatıyla yargılanması gerekmektedir" dedi...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu, "Kimyasal kastrasyon (hadım) bir ceza yöntemi olarak uygulansa bile, etkili bir çözüme ulaşabilmek için bu uygulamaya eşlik edecek psikiyatrik tedavi yöntemlerini de kullanmak gerekir" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ ÇOCUK GELİNLERE EVLİLİK YOLU AÇTI: Anayasa Mahkemesinin, resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası veren maddeyi iptal ettiğini hatırlatan Depboylu, bu iptal kararıyla, çocuk yaştaki kızların evlendirilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

EBEVEYN CEZA ALIRKEN İMAM NEDEN ALMIYOR? Çocuk evliliklerde, Türk Ceza Kanuna ebeveynlerine bile ceza verilebilirken, söz konusu ilişkiyi tahsis edenlerin yani imam nikahını kıyanların cezasız kalmasının adaletli bir durum olmadığını anlatan Depboylu, bu kişilerin de cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Belediye başkanı, müftünün ya da görevlendirdiği kişilerin resmi nikahı kıymasının bir fark yaratmayacağını belirten Depboylu, şunları söyledi:

NİKAH KIYAN İMAM 'ÇOCUK İSTİSMARCISI' SAYILSIN... "Bugün Türk hukukunda temel sorun imam nikahı kıyan kişilere ilişkindir. Aslında bu kişiler de cinsel istismar suçuna katılmış olup, ilgili yasa gereği onların da iştirak eden sıfatıyla yargılanması gerekmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlayacağı bir genelgeyle, bu kişilerin yasalara uygun davranmaları, aksi halde çocuk cinsel istismarının birer iştirakçisi olarak yargı uygulamalarında artık göz ardı edilmeyeceği içeriği yer almalıdır." 

KİMYASAL HADIM YETERLİ Mİ?.. Cinsel istismar suçlarını işleyen kişilerin önemli bir bölümünde kişilik bozukluğu, parafililer, bir kısmında da gerçeği değerlendirmeyi ve muhakemeyi etkileyebilecek ağır ruhsal bozukluklar olduğunun bilindiğini aktaran Depboylu, cinsel suç tespit edilen kişilerin, ruhsal bozukluk varlığı açısından değerlendirilmesinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. "Üzerinde durulması gereken önemli bir nokta da cinsel suç olarak kabul edilen eylemlerin, saf bir cinsel eylem olarak kabul edilmesinin yanlış olduğudur." diyen Depboylu, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Suç davranışının ve yinelemesinin önüne geçilmesinde sadece cinselliğin ele alınması, eksik ve yetersiz olmaktadır. Sonuç olarak, cinsel suçun yinelemesine yönelik yaklaşımların, her bireyde etkili olabilecek, tam korumayı sağlayacak etkinlikte olmadığı, uygulamanın bireye özgü olması gerektiği anlaşılmaktadır. Cinsel istismar sadece belli bir organın işlevselliği ile ilgili bir sorun değil zihniyet ile ilgili bir sorundur. Bu suçu işlemiş kişi aynı zihniyette olduğu, düşüncelerini değiştirmediği veya kendini kontrol edemediği sürece çocukları istismar edecek başka faaliyetlerde de bulunabilir. Kimyasal kastrasyon bir ceza yöntemi olarak uygulansa bile, etkili bir çözüme ulaşabilmek için bu uygulamaya eşlik edecek psikiyatrik tedavi yöntemlerini de kullanmak gerekir."

İŞTE MHP'NİN ÖNERİLERİ...

- "Çocuk kavramı ve çocuklara yönelik cinsel istismar uluslararası sözleşmeler ışığında yeniden tanımlanmalıdır.

- Cinselliği içeren süreç, 18 yaşından küçük olan çocuk tarafından başlatılmış olsa bile; süreci devam ettiren yetişkini haklı yapmaz. Böyle bir mazeretle ceza indirimi uygulanmamalıdır.

- Sarkıntılık suçu mağduru, veli veya vasisi olmadan tek başına şikayetçi olabilmelidir.

- Çocukların kendi aralarında veya yetişkin kişi veya kişilerle cinsel davranışlar içerisine girmesini sağlayan kişiler, cinsel istismar suçunu işlemiş kabul edilmelidir.

- "Cezai Ehliyet" ile ilgili düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli, suçun tekrarını önleyebilmek için gereken önlemler ciddiyetle alınmalıdır.

- İletişim ve teknoloji imkanları kullanılarak cinsel istismar suçunun işlenebileceği dikkate alınarak, mevzuat yeniden düzenlenmelidir.

- Cinsel istismarın görüntü kaydının yapılması veya yayınlanması ayrı bir suç olarak veya ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmelidir.

- Mağdurun tedavisi ve adli süreçlerde desteklenmesi yönünden devletin koruma ve gözetim yükümlülüğü de yasalarda düzenlenmelidir.

- Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından sabıkalı olanların çocukla ilgili işlerde çalıştırılmaları yasaklanmalıdır.

- Kurumsal ortamlarda işlenen çocuk istismarı suçlarının örtülmesi, üstünün kapatılması gibi eylemlerde bulunan görevlilerin çocuk istismarına iştirakten veya ayrıca tahsis edilecek çocuk istismarı suçunu örtmek suçundan cezalandırılması gerekmektedir. "

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 14:42 İlginç fasizim dinede el attı haa.

    CEVAP YAZ 0 0
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