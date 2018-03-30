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MHP'den CHP'ye Ekmeleddin İhsanoğlu tepkisi

MHP'den CHP'ye Ekmeleddin İhsanoğlu tepkisi

CHP'li Özgür Özel'in Ekmeleddin İhsanoğlu'nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığının MHP'nin tuzağı olduğu iddiasına MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 15:21 - Güncelleme: 30-03-2018 15:21

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez." ifadelerini kullandı.

MHP'NİN TUZAĞI İDDASI KIZDIRDI
Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığınca düzenlenen bir programda, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis ve o günün şartları…" şeklinde konuştuğuna işaret etti.

CHP sözcülerinin hala cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden kafa karışıklığı yaşadığın öne süren Akçay, İhsanoğlu'nun MHP ve CHP'nin ortak adayı olarak açıklandığını ve çalışmaların bu istikamette yapıldığını vurguladı.

İhsanoğlu'nun Soma'daki mitingine, başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri ve temsilcilerin de katıldığını hatırlatan Akçay, Özel'in İhsanoğlu üzerinden MHP'yi eleştirmeye çalışırken aslında kendi genel başkanını ve partisini eleştirdiğini aktardı.

İhsanoğlu'nun adaylığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söz sahibi olduğuna işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

ASIL TUZAĞI 367 KRİZİNDE ARAMAK LAZIM
"Ortada demokrasiye kurulmuş bir tuzak yoktur. CHP sözcüsü bu sözleriyle kendi partisini ve Genel Başkanını aptal yerine mi koymaktadır? CHP demokrasinin şaşkını mıdır? Özgür Özel bu eleştirilerini MHP'ye değil, Ekmeleddin Bey'in doğru aday olduğunu Mayıs 2017'de de söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltsin. CHP artık İhsanoğlu üzerinden spekülasyon ve saygısızlık yapmayı bırakmalıdır. Siyasette tuzağın ve kumpasın Oscar Ödülü CHP'den başkasına verilemez. Demokrasiye kurulmuş tuzağı 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değil, 2007'de 367 krizinde aramak lazım. Bu krizin müsebbibi CHP'dir. 367 kriziyle parlamentoyu işlevsiz hale getirerek demokrasiye, mili iradeye ihanet eden, kumpas kuran ve kendi kumpasının altında kalan parti CHP'dir. CHP'ye tavsiyemiz milli iradeye sabotaj ve kumpas çalışmalarından kendisini sıyırması ve demokrasi istikametinde milli iradeye saygılı bir tutum takınmasıdır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Mart 2018 15:31 Fransa'da AB destekli Suriye Demokratik Güçleri Tecavüz, yağma ve tecavüz ile mücadele ile görevlendirildi.

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