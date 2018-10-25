MHP'de neler oluyor?

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Süleyman ÖZIŞIKsuleyman@internethaber.com @slymnoz rss
MHP lideriBahçeli, son grup toplantısında gemileri yakmış, yerel seçimde AK Parti ile iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı.
Beklenmedik bu açıklamadan sonra MHP'nin bir atak yapmasını bekliyordum. Ama doğrusunu isterseniz böyle gülünç bir hamle yapılacağını tahmin etmiyordum.
Öğlen saatlerinde bir de baktım ki haber kanalları, ekranın alt köşesine koydukları flaş haberle olayı duyurmaya başladı...
Duyuru aynen şöyle:
"MHP Kaynakları: Ankara için Melih Gökçek'i düşünüyoruz!"
Ekanda yazılanları okuduğum an, "Devlet Bahçeli tutarlı ve kararlı biridir. Bu onun alabileceği bir karar değil" dedim.
Ve dediğimde de haklı çıktım!
Zira haberin hemen ardından iki çok önemli gelişme yaşandı. Birinci gelişme, Melih Gökçek'in açıklamasıydı.
Deneyimli siyasetçi, "Bana gelen bir teklif yok ve ben AK Parti mensubuyum" diyerek gelen kaynağı belirsiz haberi bir çırpıda çöp etti.
İkinci gelişme ise MHP içinde yaşandı...
Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerde partisini Grup Başkanvekili olarak temsil eden Erhan Usta, görüşmeler devam ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından görevinden alındı.
Görünen gerekçe, Erhan Usta'nın attığı bir twit mesajıydı.
"Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümü amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması hususunun görüşülmesi önergesini destekledik. Amacımız EYT mağduriyetinin giderilmesidir. Milletimize vaadimizdir" diyordu o twitte...
Grup Başkanvekili olarak görev yapan Usta'nın bu mesajı atmaktaki amacı, "Cumhur İttifakı"nı bitirecek hamleyi yapmaktı. Hem de MHP lideri "Cumhur İttifakı devam edecek" açıklamasına rağmen...
Neyse ki Bahçeli'nin olaya el koymasıyla birlikte MHP Meclis'te yaşanan sıkıntıyı krize dönüşmeden durdurdu.
Akşamın ilerleyen saatlerinde MHP içinden görüştüğüm bazı isimler, Melih Gökçek'e teklif götürüleceğine dair bilginin kaynağının da Usta olduğunu söyledi.
Sayın Bahçeli, "Cumhur İttifakı"nın devam etmesini istiyorsa ki istediğine dair açıklama yaptı zaten. O zaman MHP içinden birilerinin bu tür eylemlere girişmemesi için şimdiden uyarıda bulunmalı...
Yoksa bu iş ileride tahmin edemeyeceği sonuçlar doğuracak ve bu sonuçlar dönüp dolaşıp MHP'ye zarar verecek.
Benden uyarması...
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