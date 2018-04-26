MHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı

MHP'de 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı süreci başladı. Başvurular, parti genel merkezinde yapılıyor. MHP'de, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurularının yapılabilmesi için parti genel merkezindeki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nun bulunduğu alanda kayıt kabul masaları kuruldu.

Parti genel merkezine sabah erken saatlerde gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylık başvurusu için kayıt kabulün yapıldığı salona girdi.

Bahçeli, sohbet ettiği görevlilere kolaylıklar diledi.

MHP'de parti geleneği gereği aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim Genel Başkan Bahçeli oldu. Devlet Bahçeli'nin başvurusunun ardından, parti yetkililerinin de kayıt kabul masalarına ilgili evrakları teslim etmesiyle aday adaylığı süreci başlatıldı.

3 MAYIS'TA SONA ERECEK

MHP'de bugün saat 09.00'da başlayan 27. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 18.00'e kadar devam edecek.

Aday adaylarından başvuru dilekçesiyle birlikte aday adaylığı formu, nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı, öğrenim durumu belgesi, nüfus cüzdan sureti, askerlikle ilgili belge, öz geçmiş, vesikalık fotoğraf, kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi istenecek ve 2 bin 500 lira başvuru aidatı alınacak.

Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlardan ücret alınmayacak.

Adaylar adaylarının başvurularını bizzat yapması gerekecek.