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MHP'de flaş karar: Bahçeli o ismi görevden aldı!

MHP'de flaş karar: Bahçeli o ismi görevden aldı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı. Bahçeli'nin Usta'yı 'emeklilikte yaşa takılanlar' önergesine 'evet' oyu verdiği için ve grubu da bu yönde oy kullanmaya yönelttiği için görevden aldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 18:47 - Güncelleme: 24-10-2018 18:47

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı. 

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti. 

Bu önerge MHP'de krize yol açtı. Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını fakat Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirtmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Erhan Usta'yı önergeye 'evet' oyu verdiği için ve grubu da bu yönde oy kullanmaya yönelttiği için görevden aldığı öğrenildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni oylamada AK Parti gibi bu komisyonun kurulmasına 'hayır' oyu vereceği açıklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mem 24 Ekim 2018 18:51 Milliyetçiler MHP liler bakın Bahçeliyi görün Özellikle Emekliler

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