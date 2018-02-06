MHP'de flaş gelişme! Belediye Başkanının istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kars Belediye Başkanı ve 6 Meclis üyesinin partiden istifalarının istendiğini açıkladı. Durmaz, istifaların istenme gerekçesini ise şöyle duyurdu: "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları". Murtaza Karaçanta ise ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamayla seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

MHP, Kars Belediye Başkan Murtaza Karçanta'nın partiden istifasını istedi. Karaçanta ile 6 Belediye Meclis üyesinin de istifası istendi. Gerekçe; partinin saygınlığına karşı tutum ve davranış. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karaçanta'nın partiden istifasının talep edildiğini ve işleme konulduğunu bildirdi.

İHA'nın haberine göre; Sadir Durmaz, "Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın partimizden istifaları talep edilmiş ve işleme konulmuştur" dedi.

İSTİFASI İSTENMİŞTİ KARARINI VERDİ

MHP Genel Merkezinin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansına konuştu. Başkan Karaçanta, istifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Yarın (6 Şubat Salı) Ankara'ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetçi ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

PARTİMDEN İSTİFA ETTİM

"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak.

MURTAZA KARAÇANTA KİMDİR?

Murtaza Karaçanta, 1961 yılında Kars’ta doğdu. Karaçanta, emekli bürokrat, muhasebeci ve hesap uzmanı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Kars İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden emekli oldu.

Kars Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kurarak, kurucu başkanlık görevini üstlendi.Kars kültür ve folkloruna hizmet etmek amacı ile Kültür ve Turizm Kars İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kültür Turizm Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Kars Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi. Plan-Bütçe, İmar ve Denetim Komisyonlarında görev aldı.30 Mart 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Kars Belediyesi Başkan adayı oldu ve seçimi kazanarak Kars Belediyesi Başkanı oldu.

Murtaza Karaçanta, evli ve 2 çocuk babasıdır.