MHP'de Erdoğan'ın adaylığı için flaş karar!

MHP, TBMM Grubu, 24 Haziran seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.
Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.
Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı resmiyet kazandı.
MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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