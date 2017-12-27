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MHP'de bir toplu istifa daha

MHP'de bir toplu istifa daha

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in partiden ihraç edilmesine tepki görteren 120 kişi MHP'den istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 16:27 - Güncelleme: 27-12-2017 16:27

Bir süre önce partisinden ihraç edilen Sungurlu'nun MHP’li Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e destek vermek için belediye binasında toplanan 120 kişi daha sonra İlçe Seçim Kurulu'na giderek MHP’den istifa ettiklerini belirten dilekçelerini sundu.

İstifa edenlerin arasında, MHP eski Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Birgül Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe delegeleri yer aldı. Partililer, gerekçe olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in partiden ihraç edilmesini gösterdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 27 Aralık 2017 18:54 MHP ne demekti? Açılımı neydi? Bu kuzey kutbunda bir köyün adı mı?

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