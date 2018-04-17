MHP Lideri Bahçeli'den son dakika erken seçim çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş erken seçim çıkışı geldi. Partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" dedi ve erken seçim çağrısı yaptı. Bahçeli, erken seçim için de tarih verdi: Uyum yaslarını çıkarıp 26 Ağustos 2018 tarihinde erken seçime gidilmeli... İşte Bahçeli'nin konuşmasından erken seçim çağrısı yaptığı bölümler...

- İç ve dış odaklarının garez dolu itirazlarına rağmen milletimiz Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni kabul ve teyit etmiştir. Hiçbir dış telkin, iç dayatma işe yaramamış, milletin iradesine ipotek koyamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Sistemi, Cumhurun namusuna emanettir.

- Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne Kasım 2019 seçimlerinden sonra geçilecektir. Yürürlüğe giren 3 ayağı olmuştur. Cumhurbaşkanının partili olmasıdır. Erdoğan'ın kongre ile genel başkanlığa seçilmesi ile olmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiği, askeri mahkemelerin kaldırılmasıdır. Bu da icra edilmiştir.

3 KASIMA KADAR ULAŞMAK HER DAKİKA ZORLAŞMAKTADIR...

- Cumhurbaşkanlığı Sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye'nin 3 Kasım 2019'a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019'a kadar ulaşmak her dakika zorlaşmaktadır.

- Partimiz mahalli idareler seçimleri hariç geçerli olan Cumhur İttifakı vardır. Türkiye'nin bekası açısından Cumhur ittifakının korunması elzemdir. İttifakın başarıyla seçimlerden çıkılması için toplumsal olayların iyi takip edilmesi, atılan adımların verilere göre atılması gerekmektedir.

- Türkiye'nin, ABD, Fransa, İngiltere ile ilgili kurulan ilişkiler değişime uğramıştır. Ülkemizin cumhurbaşkanlığı sistemine acilen geçmesi acil bir hal almıştır.

YERİL SEÇİMİN 3 KASIM'A NASIL YANSIYACAĞI AZ ÇOK MALUM...

- 31 Mart Mahalli idareler seçiminden sonra neyle muhattap kalacağı belli değildir. Mahalli idareler seçimlerindeki kutuplaşmaların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı az çok malumunuzdur. Bu riski kaynağında kesmek başlıca amacımızdır.

- Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının akabinde MHP takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullancaktır.

26 AĞUSTOS 2018 GÜNÜ ERKEN SEÇİME GİDELİM...

- Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır. 'Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?' anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vakti gelmiştir.

- 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur. Seçimse isteğiniz hodri meydan. Sandık er meydanıdır, mertliğin kaynağıdır. Biz meydandan kaçmadık. Türkiye'ye pusu kuranları pususunda bozalım. Tercih büyük Türk Milleti'ne aittir. Ne istiyorsak Türk Milleti içindir. Ne amaçlıyorsak Türk Milleti'nin lehinedir.

OK YAYDAN ÇIKALI ÇOK OLDU...

Türkiye silah ve bomba ile teslim alınamaz. Zalimler mazlumlara üstünlük kuramaz. Terörle mücadeleyi gevşemeden sürdürmek milli bekanın sırtımıza yüklediği ağır bir yüktür. Devletin birliğine kurşun sıkanlar buna pişman edilmelidir. Hainler ve arkalarındaki şer güçler emellerine ulaşamayacaktır.

Terör yasa dışıdır, insanlık dışıdır. Türkiye bedeli ne olursa olsun teröristleri yok edecek güce sahiptir. Ok yaydan çıkalı çok oldu. Taviz yok, geri adım yok, mücadeleden dönüş yoktur. Müzakere yolları kapalıdır. Milletçe kazanacağız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğiz.