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MHP lideri Bahçeli'den Fransa'ya tepki

MHP lideri Bahçeli'den Fransa'ya tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fransa'nın Türkiye ile terör örgütü arasında arabuluculuğa soyunmasına tepki gösterdi. Bahçeli, açıklamaları şuursuzluk olarak niteledi.

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Eklenme Tarihi: 30-03-2018 19:41 - Güncelleme: 30-03-2018 19:41

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'nın Suriye'deki terör örgütleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, Türk milletinin içbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyeceğini söyledi.

Devlet Bahçeli, Fransa'nın Suriye'deki terör örgütüyle ilgili tutumunu eleştirdi. İşte Bahçeli'nin açıklamaları:

"Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar,terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır.Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir,gafilliktir.

Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir.

Suriye’nin Kuzeyi’nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır.

Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah’a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • 2019 30 Mart 2018 20:37 Haberi okumadan yaziyorum. Sn. Bahceli Atmis Tutmusdur yine. Esiyor garibim kendi calip kendi oynuyor. Ülkücülere yazik oluyor

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