MHP Lideri Bahçeli'den flaş Brunson sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda konuşuyor. İşte Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları...

- İsrail Gazze'deki katliamlarına devam etmektedir. İsrail her zamanki gibi zorbadır. Tarih hiçbir katilin yaptıklarının yanına kalmadığını göstermiştir.

- Kurulan tuzaklar anbean bozulmuştur. Bu vatanı kolay bulmadık asla da kaybetmeyeceğiz. Birilerinin canı çekiyor diye telim etmeyeceğiz. Güney Kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor.

- ABD Türkiye düşmanları ile bir oluyor. ABD kararını netleştirmeli. Müttefiki Türkiye midir yoksa YPG-PKK mıdır? ABD zehir saçmakta ve terörizme çanak tutmaktadır.

- Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Hainler doğduklarına pişman edilmelidir. Türkiye'nin bunu yapacak gücü vardır. Hiç kimse milletimizin sabrıyla oynamasın. Gerekirse hainleri döktükleri kanda boğarız.

''SEVİYESİZ TRUMP GİTTİ SEMPATİK TRUMP GELDİ''

-Herkesin gözü önünde Türkiye'den bir papaz gelip gitmiştir. ABD başkanı papazla yatıp papazla kalktı. Papaz Brunson 9 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. FETÖ ve PKK adına suç işleyip casusluk yaptığı ifade edildi. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı. ABD, papaz için Türkiye'ye yaptırımlarda bulundu. Türkiye ekonomisine adı konulmamış savaş başlattı. Ev hapsine alınması fayda etmedi. 4.kez hakim karşısına çıktı. Sonuç itibariyle serbest kaldı. Papaz gitmiş kavga bitmiştir, anlaşılan papaz büyüsü bozulmuştur. Trump'ın Türkiye hisleri değişmiştir. Seviyesiz Trump'ın yerini sempatik Trump almıştır.

''PAPAZI ALMAK İÇİN HER DAYATMAYI YAPTI''

- Böyle devlet adamı olunmaz böylesine şuur kaybı ile Türkiye ABD ilişkileri istikrarlı kalamaz. Türkiye'nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz itibar edilemez. Bizim adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD Başkanı yarın bir başka meseleyle ilgili aynı tutumunu sürdürürse ne yapacağız?'

''TRUMP, TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALMASIN''

- Trump'ın derdi nedir? Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir 51. eyaleti hiç değildir. Trump uyuyorsa uyansın uyanıksa ayağa kalksın. ABD Başkanı büyük Türk milletini hafife almasın. Bu işin şakası yoktur. Türk'e kefen biçilmez Türk'e tuzak işlemez. Papazın serbest kalması elbette pek çok soru işaretine de neden olmuştur. Papaz davasında ifade değiştiren gizli ve kiralanmış tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar kısa süre içerisinde ifade ve görüşlerini nasıl değiştirmişlerdir?

''PENSİLVANYA'DAKİ PAPAZ NE ZAMAN VERİLECEK?''

- Papaz Brunson verildiyse ABD'deki papaz Gülen neden alınmadı? Pensilvanya'daki papaz ne zaman verilecek? Papaza papazla karşılık vermediler iki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Hakan Atilla'nın iadesi ne zaman olacak? Dış politika konusunda hükümete verdiğimiz destek ortadadır. Meselemiz Türkiye'nin saygınlığıdır. Evanjelist papaz gözle kaş arasında uçup gidecek FETÖ papazı Pensilvanya'dan örgütü idare edecek. O darbeciyi istiyoruz 251 şehidimizin hesabını vermesini bekliyoruz. Vermezlerse de söke söke almanın yollarını bulacağımıza da inanıyoruz. Türkiye yeni yetme bir devlet değildir.

''BAKALIM DÖVİZİN AKIBETİ NE OLACAK?''

- Papaz Brunson kararı, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin, milletimizi üzmüş ve yaralamıştır. Bakalım dövizin akıbeti ne olacak? Fırsatçıların peşini bırakmayacağız.

KAYIP SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI KONUSU

- Zannedersiniz buharlaşıp uçmuştur. Pek çok vahim iddia gündemdedir. Türk ve Suudi yetkililer dün akşam saatlerinde inceleme yapmak üzere başkonsolosluk binasına girmiştir. Acaba nasıl bir inceleme yöntemi takip edilecektir. Muhalif kimliği ile bilinen bu gazeteci örgülü bir operasyona maruz mu kalmıştır? Kaşıkçı'nın durumunu netleştirmek için hiç kimse kaçak güreşmemelidir. Temennimiz Cemal Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanmasıdır.