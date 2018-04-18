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MHP lideri Bahçeli'den "aday" açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den "aday" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde MHP'nin adayının cumhur ittifakının adayı olan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 19:52 - Güncelleme: 18-04-2018 19:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "erken seçim" açıklamalarını twitter'dan değerlendirdi. Cumhur ittifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Bahçeli, 24 Haziran'daki seçimlerle Türkiye'nin kazanacağını milletin istikbalinin parlayacağını kaydetti.

Bahçeli twitter'dan erken seçim teklifini olumlu karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Twitter'dan yaptığı açıklamada Bahçeli, seçimlerin tazelenme, yenilenme ve heyecan yaratacağını kaydetti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"Önümüzdeki sisli süreci, risk ve tehlikelerle çevrelenmiş engebeli süreyi, Türk milletinin lehine çevirmek, Türkiye için bir avantaja dönüştürmek siyaset kurumunun, sorumluluk sahibi milli vicdanların asıl görev ve ödevleri arasındadır. Görevden kaçılmaz, ödevden korkulmaz.

Sayın Cumhurbaşkanı’yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018’i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir. Doğrusu budur, olması gereken budur, Türkiye’nin önü açılmış,Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur.

Türkiye’nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

Sandıktan korkmak, seçimden kaygılanmak, demokrasinin erdemlerinden çekinmek sakat bir mantık, sakıncalı bir bakış, suçlu bir yaklaşımdır. Türkiye çok cepheden saldırı ve kuşatmaya uğramışken demokrasinin imkanlarına başvuru meşru, makul, muvafık bir davranıştır.

24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada Türkiye kazanacak, istikbalimiz parlayacak, istiklal haklarımız bizzat Türk milleti tarafından güvenceye alınacaktır.

Seçim kararının milletimize, ülkemize, demokrasimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza değerlendirmelerinden, sağduyu ve olgun tavrından dolayı şükranlarımı iletiyorum.

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Gayret bizden takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah’tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Huu 18 Nisan 2018 21:10 Mhp akp sırtında kene gibidir.akp de %1 dahi olsa statikocu ajan bahçelinin oyuna muhtaçtır.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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