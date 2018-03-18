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MHP kongresi başladı! Devlet Bahçeli tek aday

MHP'nin 12. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona geldi... Partililer tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Bahçeli, tribünleri selamladı... Bahçeli kongre konuşmasını yapmaya başladı...

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 10:13 - Güncelleme: 18-03-2018 10:28

MHP'nin 12. Olağan Kurultayı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kongrenin yapılacağı salona gelmesiyle birlikte resmen başladı.Bahçeli'nin salona gelişinde "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Devlet Bahçeli, "bozkurt" işareti ile salondakileri selamlamasının ardından kendisi için ayrılan yere oturdu.Bahçeli'nin partilileri selamladıktan sonra yerinin almasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Ardından da dua edildi... MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli kürsüye çıktı ve partililere hitap ediyor...

MHP kongresinin gerçekleştiği Ankara Spor Salonu'na partililer erken saatlerde gelmeye başladı. Kongre nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Devlet Bahçeli'den uyarı! Tehlike henüz geçmedi!

Ankara Valiliği'nce, kongre salonun çevresindeki sokakları trafiğe kapatılırken, kongreyi izlemeye gelenler de güvenlik kontrolünden geçerek salona alındı. Kongre salonunun hem içinde hem de dışında çok sayıda polis de görev yapıyor.

​Kongre salonunun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi. Tribünlerde partililerin ve konukların oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız Var Olsun", "MHP'nin Sevdası, Milletin Bekası", "Vefası Olmayanın Bekası Olmaz", "Milliyetçi Hareket Beka İçin Var Elbet", "Beka İçin El Ver, Tarihe Söz Ver", ‘"Yüreğin Vatan Olsun", yazılı pankartlar asıldı.


​Salonda Divanın görev yapacağı platforma dev ekran yerleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının salona asılmaması, sadece Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğraflarına yer verilmesi dikkat çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 18 Mart 2018 11:42 2.Aday çıkarsa şayet, artık Türkiye demokratikleşiyor demektir.Yoksa bu berbat duruma devam......

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