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MHP İstanbul adayı için iki bomba isim!

MHP İstanbul adayı için iki bomba isim!

Daha önce İstanbul için Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP'de iki bomba isimden bahsediliyor. İstanbul için Ali Müfit Gürtuna veya Taha Akyol'un aday gösterileceği iddia ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 16:08 - Güncelleme: 08-11-2018 16:08

Mart 2019'daki yerel seçimler için aday arayışlarını hızlandıran MHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Müfit Gürtuna ve gazeteci Taha Akyol ismi öne çıktı. Daha önce İstanbul için Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP, Dalan'ın 'istemiyorum' mesajının ardından bu isimden vazgeçmişti.

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklamasının ardından siyaset kulisleri, bu soruya yanıt arıyor. İstanbul'da daha önce Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP'de, Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol ismi öne çıktı.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın habere göre, siyasi kariyerine Anavatan Partisi’nde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna’nın adı kulislerde MHP’nin İstanbul adayı olarak dolaşıyor.

TAHA AKYOL SÜRPRİZİ: Öte yandan Hürriyet gazetesinden ayrılan isimlerden olan Taha Akyol da sürpriz isim olarak kulise düşmüş oldu. Usta gazeteciye henüz bir teklif yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • türkücü 08 Kasım 2018 17:30 MHP'de adam kaldı mı diye sormak gerekir.

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