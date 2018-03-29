MHP ile yerel seçim ittifakı da olacak mı Başbakan açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin AK Parti MHP ittifakının yerel seçimler için de geçerli olup olmayacağını sorması üzerine Başbakan Yıldırım ittifakın milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapıldığını, şuanda MHP ile yerel seçimler için ittifak yapılmadığını söyledi. Yıldırım, MGK bildirisinde yer alan "proje terör örgütleri'nin kim olduğunu anlatıp, ABD'nin Suriye'de PKK'ya kurdurduğu 'Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili çarpıcı tespitler yaptı. Başbakan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

'PROJE TERÖR ÖRGÜTÜ' NEDİR?



- İfade kendisini anlatıyor. Örgütler kendi ifadesiyle ortaya çıkan örgütler değil, hazırlayan birileri olduğunu ifade ediyor. Proje terör örgütleri, birilerinin amaçlarına hizmet etmek üzere kurulmuştur.

- Hem Suriye'de hem yurtiçinde terörle mücadelede görüyoruz. Ne Kürtlerin ne Türklerin ne de başka vatandaş grubunun dertleriyle ilgili olmadıklarını açıkça görüyoruz.

- Parayı kim verirse ona hizmet ediyorlar. Normal şartlarda bu örgütlerin bir amacı olsa dünya bir araya gelse hedeflerinden şaşmazlar. Bunların amacı Türkiye'yi yıkmak. Ancak dünya bir araya gelse bizi yıkamazlar, ancak oyalayabilirler.

RAKKA'DA KURULAN 'SURİYE GELECEK PARTİSİ'

- Terör örgütleri sürekli ad değiştirerek ayakta kalma peşindeler. Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini söyledik. Suriye'de başka, Irak'ta başka isimle karşılaşıyoruz.

- Üzerlerindeki postu kaldırdığınızda kim olduklarını biliyorsunuz. Biz bunları iyi tanırız. Belki bazı dostlarımızı kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti’ni kandıramazlar. Bunlardan ciddi şekilde zarar gördük.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK OLUR MU?

- Yakın zamanda Meclis'ten geçen MHP ile AK Parti'nin müşterek verdiği teklifte milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan sağlayan kanun çıktı. Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok.