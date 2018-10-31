MHP Gökçek'ten sonra İstanbul bombasını patlattı o isim kim?

"ANKARA'da Melih Gökçek'i aday gösteriyoruz açıklamasıyla siyaset dünyasında fırtınalar estiren MHP, şimdi de İstanbul için düşündüğü sürpriz adayı açıkladı.

MHP'deki üst düzey kaynaklar 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz' dedilerd. MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul için “Sürprizimiz olabilir” demişti.

Bedrettin Dalan, 1984-1989 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

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Ergenekon'dan Firariydi...

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan, Ergenekon davasın kapsamında uzun yıllar yargılanmış ve yurtdışında firari olarak bulunmuştu. Dalan, Ergenekon davası kararının bozulmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü...

Melih Gökçek olay olmuştu

MHP kaynakları geçen hafta da "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'i düşünüyoruz" açıklaması yapmış ve siyaset arenasını karıştırmıştı. Melih Gökçek ise "Ben AK Partiliyim, bana herhangi bir teklif de gelmedi" açıklaması yapmıştı.

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