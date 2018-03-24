MHP Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi İşte Bahçeli'nin A takımı

MHP'de yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı'nda 7 yeni isim yer aldı. Bahçeli 2019'a giderken kurmay ekibini belirledi. İzzet Yönter, Fatih Çetinkaya, Yaşar Yıldırım, Fethi Yıldız, Deniz Dopboylu, Kamil Aydın, Sefer Aycan MHP'nin başkanlık divanına giren yeni isimler oldu.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), bugün parti genel merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

YENİ 7 İSİM: Buna göre, Başkanlık Divanı'na Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ile Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan'dan oluşan 7 yeni isim girerken İstanbul milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve Celal Adan ile Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz yerini koruyan isimler oldu.

İSMET BÜYÜKATAMAN GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNİ DEVAM ETTİRECEK: Kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevinde bulunan İsmet Büyükataman, aynı görevi sürdürecek. Bu arada Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya da partinin genel sekreter yardımcıları oldu.

MHP'nin yeni Başkanlık Divanı'na üç isim Parlamento dışından girdi. Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Sadir Durmaz dışındaki Başkanlık Divanı üyeleri ise halen milletvekili olarak görevini yürütüyor.

BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEK KADIN ÜYESİ: Başkanlık Divanı'nın tek kadın üyesi ise Aydın Milletvekili Deniz Depboylu oldu. Psikolojik Danışman olan Depboylu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü mezunu. Depboylu, evli ve iki çocuk annesi.

GÖREV DAĞILIMI PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Divan üyeleri arasında görev dağılımının Pazartesi günü yapılacağı öğrenildi.