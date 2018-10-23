MHP- AK Parti ittifakı bitti Devlet Bahçeli şoke eden kararını duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında beklenmedik bir adım atıp AK Parti ile olan ittifak masasını tekmeledi. Bahçeli, Ankara kulislerini sallayan son dakika kararını şu sözlerle ilan etti:

- Bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamaz. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, zamana oynamayla, varlığını devam ve idare ettiremez.

-Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir.

- Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır.