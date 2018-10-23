MHP- AK Parti ittifakı bitti Devlet Bahçeli şoke eden kararını duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında beklenmedik bir adım atıp AK Parti ile olan ittifak masasını tekmeledi. Bahçeli ittifakı bozma gerekçesini 3 ana başlığa sığdırdı. Bunların birincisi aylardır ısrarla istediği af, ikincisi andımız kararı üçüncüsü ise Rahip Brunson'un serbest bırakılmasıydı. MHP lideri Ankara kulislerini sallayan son dakika kararını şu sözlerle ilan etti:

İttifak bitti:

- Bundan sonra kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak diğer tarafın parmak sallamasıyla yaşamaz. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalamaz. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla, zamana oynamayla, varlığını devam ve idare ettiremez. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

Af isteği

- Hiçbir ilişki ağının içinde olmadık, olmaya da asla niyetimiz yok. Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Ne önermişsek adaletin ruhuyla örtüşmektedir. Teklifimiz af değildir, şartlı indirimdir. Meclis'e sunduğumuz teklif bir af değildir, toplam 7 maddeden oluşmaktadır.

- Uyuşturucu ile MHP'nin ismini yan yana getirmek cehalet değilse cinayettir. MHP teklif metninden asla taviz vermeyecek ilk gün ne söylemişse karar anı geldiğinde aynısını cesaretle dile getirecektir. Oyun bozanlık yapmıyoruz.



Andımız

Türklük üst kimliktir. Elbette Türküz, Türkçüyüz. Andımız Türk milletinin ruh kökünden kopmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Doğru yapmıştır. Andımız Türk milletinin ruh kökünde doğmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Elbette doğru yapmıştır. Neymiş Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir.

Papaz

-Papaz kararına ses çıkaramayanlar Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar. Bu tespiti yapanların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir. Türküm demek ayıp mıdır? Bize kırmızı çizgi hatırlatması yapan gafiller unutmasınlar ki MHP'nin kırmızı çizgisi Türklüğün varlığı ve bekasıdır. Türk olmanın bedeli varsa can feda olsun.