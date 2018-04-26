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MHP adaylık ücreti ne kadar? İşte başvuru formu ve belgeleri

MHP adaylık ücreti ne kadar? İşte başvuru formu ve belgeleri

MHP milletvekili aday adaylığı başvuru tarihlerini, ücretini ve şartlarını duyurdu. Buna göre MHP'den milletvekili adayı olmak isteyenler başvuru formların doldurup 3 Mayıs 2018 perşembe gününe kadar parti yönetimine teslim edecekler. Peki MHP aday başvuru ücreti ne kadar? İşte MHP'nin milletvekili olma şartları, gerekli belgeleri ve adaylık ücretli;

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 15:27 - Güncelleme: 26-04-2018 15:27

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu 24 Haziran 2018
seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurularına ilişkin şartlarını ilan etti. Bugün itibariyle başlayan MHP aday adaylığı başvuruları 3 Mayıs 2018 perşembe günü saat 17.00'da bitecek.

Peki MHP milletvekili aday adayları başvuru formlarını nereye teslim edecekler, başvuru ücretleri ne kadar? İşte MHP'den adaylığı düşenenler için bilgiler;

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK : Milletvekili aday adaylığı başvuruları belirtilen tarihler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul Birimine şahsen müracaatla yapılacak. Posta yoluyla ya da internet üzerinden başvuru kabul edilmiyor.

MHP ADAYLIK ÜCRETİ : MHP milletvekili adaylarından kadın ve erkek ayrımı yaılmadan 2.500 lira ücret alınıyor.

MHP ADAYLIĞI İÇİN GEREKEN BELGELER:
1- Genel Merkeze hitaben aday adayınınel yazılı başvuru dilekçesi
2- Aday Adayı Formu (Genel Merkezde doldurulacaktır), MHP adaylığı başvuru formunu internetten indirmek için tıklayın.
İsteyen adaylar başvuru formlarını internet adresimizden online olarak doldurabilir. Diğer belgelerle birlikte Genel Merkeze şahsen başvurabilir. MHP online milletvekili adaylığı başvurusu için aşağıdaki resme tıklayın!


3- TC kimlik numarasını gösteren Nüfus Cüzdan fotokopisi (2 adet)
4- Öğrenim belgesi fotokopisi (2 adet),
5- Milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devletten (Resmi Kuruma – Milletvekili Adaylığı – MHP Genel Merkezi’ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi
(sabıkakâğıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların İlgili mahkemeden al
acağı yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararı (2 adet aslı),
6- Öz geçmişi, (Elektronik ortamda yazılarak aday@mhp.org.tr
adresine gönderilecek)
7-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-Devletten alınabilir)
8- 4 (Dört) adet vesikalık fotoğrafı,
9- Kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi,
10-2.500 TL (İkibin Beşyüz Türk Lirası) Milletvekili aday adayının kendi adına yatırmış olduğu aidatının banka dekontu aslı.

MHP adaylık ücreti hangi bankaya yatacak? : MHP milletvekili aday adayları 2500 lira olan adaylık ücretini Ziraat ve Yapı Kredi bankalarındaki hesaplara yatıracaklar. Hesap numaraları şöyle;

AK Parti milletvekili aday adaylığı şartları işte başvuru formu

 

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