MHP 24 Haziran'dan kaç milletvekili bekliyor? İşte o rakam...

24 Haziran'da yapılacak erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için geri sayım sürerken, MHP Genel Merkezi'nde umutlar tavan yapmış durumda. İYİ Parti'ye oy kaptırmayı beklemeyen MHP Genel Merkezi, AK Parti ile yaptıkları 'cumhur ittifakı'nın çıkarağı milletvekili sayısı konusunda da oldukça iyimser rakamlar veriyor...

360-420 MİLLETVEKİLİ... MHP Genel Merkezi, milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın toplam 360 ile 420 arasında milletvekili çıkaracağını hesapladı.

BİZDEN DAHA FAZLA OY GİTMEZ... Bahçeli’nin kurmayları, “kendilerinden İYİ Parti’ye daha fazla oy gitmeyeceği” değerlendirmelerini yapıyor. MHP, 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 16.3 oy oranı ile 80 milletvekili çıkarırken, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise yüzde 11.9 oy oranıyla 40 vekilini Meclis’e göndermişti.

İYİ PARTİ, MHP'DEN OY ALAMAZ... MHP Genel Merkezi’nde “Bizden giden gitti” denilerek, iki seçim arasında partinin yaşayabileceği maksimum kaybın olduğu dile getiriliyor. Bunun dışında 24 Haziran’da İYİ Parti’nin MHP’den oy alamayacağı iddia ediliyor.