MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı

Yerel seçimlere kısa bir zaman kala partiler de adaylarını kesinleştiriyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu bağlamda 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.



MHP'den konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

1 ADIYAMAN GERGER NAMIK KILIÇ İLÇE

2 AFYONKARAHİSAR BAYAT SEYFETTİN ATACAN İLÇE

3 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI MUSTAFA GÜREL İLÇE

4 GİRESUN ALUCRA SUAT AYBAR İLÇE

5 ELAZIĞ KARAKOÇAN SELÇUK PERDECİ İLÇE

6 HAKKARİ ÇUKURCA NACİ SEVİNÇ İLÇE

7 ISPARTA AKSU SÜLEYMAN UZUN İLÇE

8 ISPARTA KEÇİBORLU OSMAN GÜRSEL TÜRKSOY İLÇE

9 ISPARTA SÜTÇÜLER MUSTAFA RIDVAN ERTAN İLÇE

10 KASTAMONU ŞENPAZAR MUSTAFA EĞİLMEZ İLÇE

11 KÜTAHYA SİMAV ERAY EFE İLÇE

12 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ ABDULLAH SARITEPE BELDE

13 ELAZIĞ KARAKOÇAN SARICAN ERHAN KESKİN BELDE

14 GİRESUN EYNESİL ÖREN SABİT BALCI BELDE

15 HAKKARİ YÜKSEKOVA BÜYÜKÇİFTLİK TEZCAN YILMAZ BELDE

16 HAKKARİ YÜKSEKOVA ESENDERE SEYFETTİN İLHAN BELDE

17 SİİRT PERVARİ BEĞENDİK SABRİ SOLMAZ BELDE

18 TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ ATANUR ACAR BELDE

19 TOKAT NİKSAR YAZICIK AYHAN KAYIŞKIRAN BELDE

20 YOZGAT BOĞAZLIYAN UZUNLU İMRAN KARACABEY BELDE

21 BARTIN ULUS ABDİPAŞA İSA TUNÇER BELDE