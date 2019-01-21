MHP 2019 yerel seçimleri belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Genel merkez, 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı.

Burdur belediye başkan adayı Uğur Şen, Çanakkale Belediye Başkan adayı Hakan Pınar, Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin, Kırklareli Belediye Başkan adayı ise Derya Bulut aday oldu..

MHP ADAYLARI TAM LİSTESİ TIKLA

MHP ilçe adaylarını da belirledi. İşte 4 il ve ilçelerle birlikte yayınlanan 200 kişilik aday listesi :



