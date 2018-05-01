Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi şehri karıştırdı!

ÇORUM’da bir genç kızın 4 gecedir mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildi. Polis, genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi şehri karıştırdı!

Olay, Çorum kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlık’ta meydana geldi. Görevliler, 4 gecedir bir genç kızın mezarlığa gelip bir mezarın başında ağladığını fark etti. Genç kız, görevliler kendisine seslenince bölgeden uzaklaştı. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

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Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi şehri karıştırdı!

SONUÇ ALINAMADI: Mezarlıktaki görevliler, ayrıca kızın görüldüğü mezarın üzerine, "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" yazılı bir not bıraktı. Dün gece polisin mezarlık çevresinde yaptığı çalışmada bir sonuç alınamadı.

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Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi şehri karıştırdı!

Bölgede esnaf olan Oğuz Atıcı, "Dört gündür böyle bir durum var. Polisler mezarlığa geldiğinde o gizemli kız mezarların arasına doğru kaçtı" dedi. Mahalleden bir kişi ise genç kızın videosunu çektiğini öne sürdü.

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Mezarlıkta 'ağlayan kız' söylentisi şehri karıştırdı!

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