Mezarından çıkarıp kemiklerini süslemişler

4.500 yıl önce günümüz Ukrayna'sında yer alan Dinyester'in ortalarında gömülmüş genç kadının kemiklerinin eşsiz süslemelerle dolu olduğu keşfedildi.

Polonya ve Ukrayna'dan arkeologlardan oluşan bir ekip, birkaç yıl önce bir dizi höyüğü inceledi. Höyüklerden birinde 25-30 yaşlarında genç bir kadın iskeleti bulunmaktaydı. Poznan'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden süslemeler üzerine bir makale hazırlayan Danuta Zurkiewicz, "Gömütü çizimler ve fotoğraflarken, dikkatimiz her iki dirsek kemiğinde de görünür olan paralel çizgiler gibi sıradan desenlere çekildi. İlk başta, keşfe kuşkuyla yaklaştık, izlerin hayvanlar tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşündük." diyor.

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Yalnızca yapılan son analizler konuya ışık tutmayı başarabildi. Zurkiewicz'e göre desenlerin insan elinden çıktığı bariz. Bilim insanları, boya olarak muhtemelen odundan elde edilen katran gibi siyah bir madde kullanıldığını belirtiyor. Zurkiewicz, "Kemikleri süsleme işleminin ölümden ve bedenin çürümesinden sonra yapılmış olması şaşırtıcı. Bunu süslemelerin kemik yüzeyindeki yeri ve boyanın uygulanışından açıkça anlıyoruz." diyor ve bu bulgunun cenaze ritüellerinin bin yıllar önce ne kadar karmaşık olduğunu kanıtladığını ifade ediyor.

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Zurkiewicz, durumu, "Kadının ölümünden bir süre sonra mezarı açılmış, süslemeler yapılmış ve kemikler tekrar anatomik düzene sokulmuş" diyerek açıklıyor. (Ukrayna'da Bulunan 5000 Yıllık Elit Mezarı Tekrar Canlandırıldı) Şu ana kadar Avrupa'daki diğer tarihöncesi topluluklar arasında karşılaştırılabilir herhangi bir gelenek olmadığından bu buluşun eşsiz olma niteliği taşıdığını beliren Zurkiewicz, "Şu ana kadar, dövme kalıntısı olarak yorumlanan yalnızca çok az sayıda benzer keşif yapıldı, üstelik bunlardan hiçbiri modern yöntemler kullanılarak analiz edilmedi, bu sebeple tam olarak doğrulanamıyor." diyor.

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