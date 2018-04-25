'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Ekmek ve şeker kanser etkisi yaratıyor Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay’ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.