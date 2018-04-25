'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti.

'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Prof.Dr. Canan Karatay Gaziosmanpaşa’da düzenlenen bir seminerde yaptığı açıklamalar ile yine tüm dikkatleri üstüne çekti. Kanser etkisi yaratan ürünler hakkında açıklamalarda bulunan Karatay besinlerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında da çeşitli bilgiler verdi. İşte Canan Karatay’ın son açıklamaları…

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'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Bal karaciğeri yağlandırıyor Bal sevenlere kötü haber! Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

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'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Ekmek ve şeker kanser etkisi yaratıyor Ekmek ve şekerin zehir olduğunu her konuşmasında dile getiren Karatay, günlük iki dilim buğday ekmeği tüketmenin şekerden çok daha zararlı olduğunu sözlerine ekledi. Canan Karatay’ın açıklamalarına göre buğdayın insülin etkisi yarattığı ve bu durum da kansere davetiye çıkarttığı tespit edildi.

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'Meyve suyunun, alkolden farkı yok'

Doğal zeytinyağı ve tereyağı kullanın Doğal zeytinyağı ve tereyağı tüketilmesini öneren Prof.Dr. Canan Karatay, margarin içinde yer alan Omega 3 katkısının ise doğru olmadığını dile getirdi. Trans yağların inflamasyona neden olduğunu belirten Karatay, işlem görmemiş zeytinyağı ve tereyağı tüketimi ile inflamasyonun düşeceğini sözlerine ekledi.

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