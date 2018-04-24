'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan Ayşe Balcı'yı kurtarmak için dereye giren Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Acı olayın Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan ve arkadaşlarının pikniğe gittikleri Nizgivan deresinde yaşandığı öğrenildi. Genç kızın meydan okuyarak dereye atlaması an be an görüntülendi. (FOTO: Melisa Kazan)
Kahreden olay önceki gün Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı.
Arkadaşının, "buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kabusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da "Ayşe, Ayşe" diyerek çığlıklar atmaya başladı.
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