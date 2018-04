'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan Ayşe Balcı'yı kurtarmak için dereye giren Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Acı olayın Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan ve arkadaşlarının pikniğe gittikleri Nizgivan deresinde yaşandığı öğrenildi. Genç kızın meydan okuyarak dereye atlaması an be an görüntülendi. (FOTO: Melisa Kazan)