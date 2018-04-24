'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan genç kız boğulmaktan son anda kurtulurken, onu kurtarmak için dereye atlayan arkadaşı boğularak öldü...

'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için başlatılan kampanya için ‘meydan okuyorum’ diyerek dereye atlayan Ayşe Balcı'yı kurtarmak için dereye giren Melisa Kazan (18) boğularak öldü, arkadaşı Ayşe Balcı (18) ise boğulmak üzereyken kurtarıldı. Acı olayın Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan ve arkadaşlarının pikniğe gittikleri Nizgivan deresinde yaşandığı öğrenildi. Genç kızın meydan okuyarak dereye atlaması an be an görüntülendi. (FOTO: Melisa Kazan)

17
'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

27
'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

Kahreden olay önceki gün Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı.

37
'Meydan okuyup' dereye atladı kurtarmaya giden arkadaşı öldü

Arkadaşının, "buradan sana meydan okuyorum" diyerek suya atlamasıyla hafta sonu tatili bir anda kabusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da "Ayşe, Ayşe" diyerek çığlıklar atmaya başladı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro