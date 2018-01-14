Mevziler kazılıyor: Obüslerin yönü Afrin'e çevrildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurmasının ardından askeri araçlar, Hatay'ın Suriye sınırında devriye geziyor. Gece yarısı ve bugün sabah saatlerinde Afrin'deki hedeflere top atışı yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Afrin'e operasyon mesajını vermişti.

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı. Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki Sucu Karakolu'nde görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor. Suriye topraklarından olası bir saldırıya karşı havan tespit radarı da devreye sokuldu.

SINIRA SEVKIYAT

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. AA'nın haberine göre Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFRİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Ne dedim; ’Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Bizi izlesinler. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" dedi.

SINIRDA NELER YAŞANIYOR

Bilgi veren kaynaklar, sınır hattındaki birliklere aralık başında personel, zırhlı araç, tank ve obüs takviyesi yapıldığını söylediler. Bir yetkili, “Aralık başındaki mevcudiyete yaklaşık yüzde 60 oranında takviye yapıldı” dedi. Bölgede şu an için yeni bir durum olmadığını ifade eden aynı kaynaklar, siyasi iradenin karar vermesi durumunda sınır hattında konuşlu birliklerin anında müdahaleye hazır durumda olduğunu vurguladılar.

PYD/PKK HAREKET HALİNDE

Türk güvenlik birimlerinin yerel kaynaklardan ve insansız hava araçlarından edindiği bilgiye göre, PYD/PKK unsurları Afrin bölgesinde sürekli hareket halinde. Teröristlerin hareketliliği ve yoğun olarak bulundukları yerlerin koordinatları istihbarat tarafından yakından takip ediliyor. Yetkililer, özellikle Türkiye’de siyasi düzeyde Afrin’le ilgili mesajlar verildiğinde PYD’nin bölgedeki hareketliliği bilinçli artırmasına ve taciz ateşinde bulunmasına dikkat çektiler.