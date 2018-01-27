Mevzideki askere üşümesin diye böyle odun taşıdı

AFRİN'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle bölgedeki vatandaşlar, sınır hattındaki mevzilere askerlerin üşümemesi için odun taşıdı.

Zeytin Dalı Harekatı 8'nci gününde devam ederken, vatandaşlar da her türlü ihtiyaç için askerlerin yanında olmaya çalışıyor. Sınıra sıfır noktada zorlu hava şartlarında görev yapan askerlere vatandaş sahip çıkıyor. Yunus Emre Korkmaz isimli bir vatandaş sabahın erken saatlerinde kırdığı odunları çuvala doldurarak, sınır hattında mevzide bulunan askerlere taşıdı. Korkmaz’ın bu görüntüleri görenleri duygulandırdı. Korkmaz, "Hava çok soğuk ben de üşümemeleri için askerimize odun götürüyorum” diye konuştu.

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